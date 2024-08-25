國旅價格近年來飽受詬病，食宿費用貴到讓人卻步。如今疫情解封，大批民眾選擇「報復性出國」，認為相較之下CP值較高，導致台灣觀光產業呈現雪崩狀態。不過才揭露墾丁觀光亂象的藝人史丹利，近來到台中旅行，見到一幕卻驚呼：「是誰說沒有人在國旅啦」。

藝人史丹利昨(24日)前往台中旅行，到飯店辦理登記手續時，從櫃檯延伸出一條長長人龍，即便有3組工作人員處理入住事宜，依舊忙得不可開交，位在後頭的他似乎還得等待一段時間。見到這場景，讓他忍不住驚呼：「下午三點多，到台中飯店排隊check in的人龍，到底是誰說沒有人在國旅啦！」

對此，網友紛紛留言：「是沒人去花蓮跟墾丁而已」、「台中的觀光客一直都很多啊」、「這家飯店每次check in都是這樣排隊人潮」、「打開各大訂房網站，四星級以上的根本通通客滿」。不過也有人點出飯店大排長龍的主因：「他們員工動作超慢，不是客人太多」、「長期以來飯店人員配置與效率問題造成」。史丹利則是回覆：「我至少來住過5次以上的經驗，覺得應該不是工作人員的問題啦」。

許多網友指出飯店大排場龍是業者效率問題。（圖／熱血史丹利大叔應援團 臉書）

史丹利日前點出墾丁光觀人潮雪崩式下跌，其中之一的亂象，是水上活動業者在沙灘插滿陽傘霸佔營業，倘若遊客進入未租用陽傘，就會遭惡意驅離。多年來未見改善，讓他罕見開砲：「只會靠X為什麼都沒人來，那我想也只能繼續靠X，看看這樣插著拜拜會不會保佑有人來吧」。接著強調觀光景點要吸引遊客到訪，除了景色宜人，「周邊細節與品質」才是真正促使回訪的原因。

史丹利揭露墾丁觀光亂象。（圖／熱血史丹利大叔應援團 臉書）