桃園市復興區露營產業興盛，中央自2022年起推動《露營場管理要點》，復興區公所日前舉辦露營產業論壇，復興區長蘇佐璽直指，管理要點施行以來，法規並未考量偏鄉業者特殊情況，輔導合法過程中窒礙難行且成效有限；市府觀光旅遊局回應，與業者站在同一線協助爭取中央法規放寬，盼讓業者可取得露營場可經營面積最大化。

蘇佐璽指出，《露營場管理要點》依據的不是法令，僅是某公文字號，要點僅是公部門在推動時的依據，對露營場沒有實質法令貫徹效力也無罰則，在輔導合法過程中，仍是依據現有的其它法令受到規範。另外，在地方制度法中提到，直轄市觀光為自治市項，因此應該由縣市政府層級訂定觀光發展條例，應由這些條例來訂定能兼顧保護復興區山林卻更務實、貼切現況的露營場相關規範。

他說，縱使現況下中央露營場法規放寬，明確限制農牧林業用地上的露營設施設置面積及設置內容等，尤其營地開發範圍不能超過全區面積1／10，設施面積上限只容許660平方公尺，既有露營場幾乎都不符相關規定，要取得合法難如登天。復興區另外受到水保法、汙水法、森林法、集水區相關法令種種限制，要點實施後到現在，業者合法化比率相當低。

觀旅局表示，已將業者遭遇的困難及問題積極向中央反映，包含露營場鋪設碎石能否不計入露營相關設施面積，以及露營相關設施面積能否能再放寬等，希望讓業者在取得露營場可經營的面積能夠最大化，與投入合法化的成本能相符。目前全市有101家既有露營場業者加入輔導，已核發42案露營場土地容許使用，並已有4案送件申請露營場設置登記。業者申請合法過程耗時1至2年，全市現有10家合法露營場，雖然僅1家是在管理要點上路後合法化，但相較其他縣市有許多第1階段根本沒有業者通過，桃園市是相對成績較好縣市。

觀旅局也說，露營場管理要點相關條件內容都由內政部列於《區域計畫法》內「非都市土地使用管制規則」的附表中，具有法律效力，此外露營場仍需符合水土保持、建築管理、環境保護及汙廢水處理等相關法規，目前中央已督促地方政府積極查緝，提醒業者仍需依照各中央主管相關法令辦理。