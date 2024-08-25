南韓啦啦隊19歲隊員李珠珢，日前憑藉洗腦的「三振舞」爆紅，更被網友稱讚「美到像AI」。而7月她受邀來台參加活動時，擄獲大批台灣粉絲的心，讓許多人不斷敲碗希望她能來台發展。對此，就有網友發文討論李珠珢身材，並稱讚她的腿非常美，直呼：「根本極品」。

一名網友在Dcard以「李珠珢的腿好美」為題發文，大力稱讚李珠珢身材不錯，尤其是腿的部分，隨後好奇詢問其他人是否也認同。文章一出，不少人也都覺得李珠珢的雙腿穠纖合度，不會太瘦，「神之腿」、「極品，最近一直發落（Follow）她，分數破表，目前排第一位欣賞」。就連不少女網友們也欣賞，「這個腿真的...好美」、「雖然臉不是最頂的，但綜合整個身材比例還有舞蹈，就會一直想看她耶」。

網友稱讚李珠珢（右）的腿非常漂亮。（圖／翻攝自 IG @my._.chuuu）

其實李珠珢2023年曾做為4組運動隊伍的啦啦隊成員，不過當時她的人氣平平，直到今年加入職棒起亞虎隊，因為她補妝到一半站起來跳「三振舞」的畫面，被粉絲捕捉到後，上傳至抖音，讓她一夕之間爆紅。

她7月來台參加中職富邦悍將大巨蛋主題日時，所帶來的精采演出，讓球迷印象深刻。雖自此之後便有傳聞指出，她可能會來台發展，讓台灣粉絲相當開心並表示歡迎。不過也有理性網友認為，李珠珢年僅19歲還太小，所以希望大家可以給予她空間考慮，畢竟要作出離鄉背井的決定並不容易。