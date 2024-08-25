Shohei Ohtani last night, 40/40.



Today, throwing off a mound for the first time since elbow surgery 👀 pic.twitter.com/jjQtSCqZkF — MLB (@MLB) August 25, 2024

大谷翔平預計明年以「二刀流」復出，他25日站上投手丘練球，這是他去年9月右手肘開刀以來首度回到投手丘，在比賽的標準距離練投10顆球。大谷本季固定在賽前練投，只是沒有在投手丘的距離練習。

道奇本季補進了最高薪的投手山本由伸，但他從6月中旬受傷缺陣至今，出賽14場獲得6勝2敗、自責分率2.92。前半季倚仗的王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也在本月中受傷，7月傷癒復出的左投柯蕭（Clayton Kershaw）也沒有以往那麼穩定。

大谷翔平在2018年韌帶手術之後，過去連續3季都能正常投球，最厲害是在2022年15勝9敗、自責分率2.33，當時是天使隊的王牌投手。

對光芒賽前首次練投時，大谷穿著隊友弗里曼（Freddie Freeman）的5號球衣。弗里曼的3歲兒麥斯（Maximus）上月患重病身體麻痺，8月初弗里曼出賽時獲得主場觀眾與客隊費城人球員的巨大聲援， 主審還停下計時器讓弗里曼向觀眾致意。麥斯現已脫離險境，道奇隊友穿著印有#MaxStrong的弗里曼球衣練習，讓弗里曼非常感動。