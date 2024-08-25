大谷翔平預計明年以「二刀流」復出，他25日站上投手丘練球，這是他去年9月右手肘開刀以來首度回到投手丘，在比賽的標準距離練投10顆球。大谷本季固定在賽前練投，只是沒有在投手丘的距離練習。
道奇本季補進了最高薪的投手山本由伸，但他從6月中旬受傷缺陣至今，出賽14場獲得6勝2敗、自責分率2.92。前半季倚仗的王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也在本月中受傷，7月傷癒復出的左投柯蕭（Clayton Kershaw）也沒有以往那麼穩定。
大谷翔平在2018年韌帶手術之後，過去連續3季都能正常投球，最厲害是在2022年15勝9敗、自責分率2.33，當時是天使隊的王牌投手。
對光芒賽前首次練投時，大谷穿著隊友弗里曼（Freddie Freeman）的5號球衣。弗里曼的3歲兒麥斯（Maximus）上月患重病身體麻痺，8月初弗里曼出賽時獲得主場觀眾與客隊費城人球員的巨大聲援， 主審還停下計時器讓弗里曼向觀眾致意。麥斯現已脫離險境，道奇隊友穿著印有#MaxStrong的弗里曼球衣練習，讓弗里曼非常感動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。