基隆市政府今年爭取內政部預算，斥資3千萬元進行基隆市區的騎樓整平，25日上午基隆市長謝國樑邀請台北市副市長李四川共同視察整平結果。立法委員林沛祥表示，謝國樑曾對他說，騎樓整平很重要，但會得罪民眾，若這項工程好做，絕對等不到他來做。

基隆市政府去年爭取了內政部核定補助，辦理騎樓整平，今年斥資3055萬元，針對基隆市區推動第一期及第二期的騎樓的整平計畫。目前這兩個階段的騎樓整平計畫已經告一段落，預計今年下半年將會針對愛三路、仁三路及廟口商圈周邊進行第三期工程。

基隆市長謝國樑表示，他上任後便積極推動市區騎樓整平計畫，謝國樑強調，騎樓整平很容易得罪店家並造成市民不便，汙水下水道管線也是一樣。前市府基本上在第二任的後期，完全就不針對任何汙水下水道的接管以及所謂的騎樓做任何的工程。

李四川指出，由於台灣社會進入高齡化，因此騎樓整平這件事情，不管對於台北市、新北市或是高雄市，乃至於基隆市都非常的重要。不管是長輩也好或是有親子需求的民眾，都是最有感的政績。

李四川認為，騎樓整平最重要的是如何與市民溝通，畢竟民眾擁有建物的產權，再加上各自有擔心淹水等考量，因此如何與民眾溝通才是關鍵。

立法委員林沛祥表示，基隆全市僅有5％的地區是平地，因此騎樓整平歷任市長都想過要去做。他說，謝國樑上任時就曾經對他說：「若騎樓整平好做，不會輪到我來做。」然而，謝國樑依然持續推動這項政策。

林沛祥說，市府也爭取到中央的騎樓整平補助，中央及基市府將斥資8千萬元針對基金一路、二路進行騎樓整平計畫。

對於謝國樑的指控，基隆市前市府發言人游本明表示，可以理解謝國樑面臨罷免的壓力與急迫，「但睜眼說瞎話、彷彿詐騙一般的言論，基隆市民是不會相信的」，也請謝國樑不要再騙了！

游本明提到，過去林右昌市府推動的大型建設，包含市港標竿再生計畫、山海城串聯計畫的上山路徑等，都是納入人本行人環境的思維在規畫設計跟建設。此外也透過「以校園為核心周邊改善計畫」，像是成功國小、信義仁愛國小、建德國小及長庚商圈等等，將社區的步行空間做完整的規畫。

游本明說，「反觀謝國樑，上任後不僅建設停擺，更是開放騎樓停車及家具街道計畫，化身亞洲最有『礙』城市的小『礙』爸爸，到底是誰在阻礙基隆的人本環境建置？」游本明表示，「很明顯的就是謝國樑，拜託謝國樑不要再騙了。」