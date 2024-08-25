執業律師兼任補教老師的王妙華表示，昨下班返家途中見一名外送員下車到店家取餐，一旁用餐的男童見機車未熄火，趁父母不注意時轉動外送員的機車油門，導致機車暴衝，男童被拖行痛得大哭，但男童事後竟反誣指外送員撞他，男童父母氣得向外送員索賠1萬元，王妙華目睹全程看不下去，協助雙方和解，事後她將這段經過PO上網，引起逾4千人討論。

王妙華昨（24）日於《Threads》指出，下班走路回家目擊一名外送員下車進店家取餐，機車僅立側柱但沒熄火，此時一名年約4、5歲的男童，趁父母不注意偷轉外送員的機車油門，瞬間男童跟著機車一起往前衝，男童被拖行一小段路後在地上狂哭，事後竟指控是被外送員騎車撞，男童的家長氣得質問外送員，並索取1萬元賠償，否則報警。

王妙華在一旁目擊整個過程，看不下去把經過告訴男童父母，沒想到對方竟說「若不是外送員沒熄火，我兒子會去轉油門嗎？」她向外送員及男童父母表示，其實雙方都有錯，或許可考慮各退一步，打官司未必划算，也要花更多的時間，建議外送員可以補貼男童部分就醫治療的費用，並告知男童父母也有責任，強調「不應坐地起價」，最後雙方自行達成共識，以600元和解。

貼文曝光，引發逾4千人討論，當中有人好奇機車沒熄火有何錯？王妙華解釋，依規定，停車怠速超過3分鐘未熄火會被開罰，違反者機車處罰1500元、小型車3000元、大型車5000元等。

也有網友認為，外送員一毛都不用賠，除非機車怠速超過3分鐘，頂多被開罰單，在有第三方證人及附近監視器皆可為證的前提下，男童可能犯了3個錯誤，包括未經他人許可，擅自移動他人車輛，疑有偷竊意圖，且犯後態度不佳，誣賴外送員，造成對方名譽損失，另機車為外送員生財工具，造成金錢及時間上的損失，反而可以跟男童索取損害賠償，「外送員人太好，這次沒讓男童得到教訓，以後可能會學起來再害別人，父母沒有給正確的教育，長大後只會讓人愈來愈頭痛。」