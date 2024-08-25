高雄市左營區一家托嬰中心遭離職幼教師爆料，指中心不僅違法超收嬰幼兒，還聘用黑牌老師，欺騙家長上午9點開冷氣，實際是中午時才看情況，甚至baby班的最可憐，被困在嬰兒車上曬太陽，熱到哭、熱到發疹子；高市府社會局回應，該中心經社會局於5-6月間稽查後，已經於6月撤銷準公托資格。

該所托嬰中心這名離職幼保老師在臉書社團「爆料公社」以「離職老師的沈痛心聲」發文指出：「在看到台北幼稚園性侵案後，我就有很深的體悟，每一個父母真的要替自己的子女好好慎選托嬰中心」。

該師爆料，左營這家托嬰中心不僅違法超收，而且還用學費減免的方式，去引誘家長送，尤其是一些外籍兒童，美其名說送來學中文，其實根本沒課程，最過分的是園長還有他太太把超收的十幾個小孩全都關在一間只有5坪大、沒有監視器、也沒有冷氣的閒置儲物間，他們不在社會局的名單內，連保險都沒有，園內的老師還要被迫去照顧這些小孩，根本無法負荷。

該幼師指出，每天早上很多家長7點半就把孩子送去，他們都要在戶外一直玩到9點半、甚至10點才能進去。最可憐的是托嬰中心無法走的寶寶，在太陽最大的時候就這樣被困在嬰兒車上或被強迫至軟墊或石頭區玩耍；下午三點教室就要打掃，小孩就會全部都被擠在一個不算大的空間裡，一直到4點半下樓，baby班的小孩最可憐，一整天最長有4個小時都被困在嬰兒車上曬太陽，熱到哭、熱到發疹子的一堆。

園方都會跟家長說，他們是看情況，事實上不管外面是不是高溫37度，每天都是這樣過，聽說有新進老師熱到中暑，園長仍然不為所動。要接近中午約11點才會開或是要辦公室的主任覺得今天很熱才能開，如果遇到下雨很悶的天氣甚至會說：今天涼涼的那不要開冷氣好了！由於遙控器掌控在主任那邊，不是老師覺得熱就能開。但園長要求所有老師對家長說謊，早上9點就開，從來就沒有過。

該師指出，每個小孩都在高度紫外線照射下成長，還正在學走路的小孩有鞋子的穿鞋子，沒有準備的就赤腳走在戶外的地磚上，沒有軟墊、沒有防護，有小孩燙到哭，園長還要求我們不要抱她，小孩會習慣，但這種天氣像在訓練蛙人一樣在訓練嬰兒。

此外，中心園長跟家長說，托嬰中心的照護比1：3，或1：4，事實上每個老師名字下面都是掛滿5個人的，且實際照顧比例為1：7～8。，明明不是我照顧，名下還有隔壁班的小孩，那真正照顧的老師呢？黑牌保母，沒有報備社會局，但家長問起，都說是正式核備的老師。

該師表示，曾經有好幾位還有良心的老師都去找園長溝通過，但都沒效，這一次新莊園被社會局解除準公共合約，就是有老師看不下去，直接走去社會局舉發。

園方事後發一信函給家長，表示中心與社會局的簽約只到7月31日，非他們所願，期盼家長諒解。

高雄市社會局表示，經查該中心有未經核准即聘用人員從事托育行為及在未核准立案空間收托幼兒等情事，有違反兒少法第83條，社會局已要求依法限期改善；並依準公共托育要點自1今年6月撤銷準公托資格，並且依家長意願協助轉托，目前已轉托17位。

社會局指出，8月14日依臉書檢舉，社會局與教育局無預警聯合稽查，稽查結果涉及戶外活動及未開冷氣等托育安排，社會局將針對該中心進行專案輔導，以提昇托育服務品質，保障幼兒托育權益。