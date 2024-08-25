花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓違建圍牆，上（7月）月24日被凱米颱風掀起的鐵皮推倒，直接墜落砸毀下方車輛後座，造成後座母子1死1重傷，歷經半個月治療，7歲馬小弟終於甦醒且脫離險境，上周一（19日）已從加護病房轉到普通病房，甚至能簡單的與人互動及回應，父親將持續陪伴他休養、復健。

上月24日凱米颱風襲台，花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓鐵皮遭狂風掀起並推倒違建圍牆，當時將車輛停在建物1樓超商門口的車輛後座，直接被應聲倒塌墜落的圍牆壓毀，坐在後座的母子頭部因此受到重創，其中45歲的高姓女子當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，7歲的馬姓男童意識昏迷，轉院救治後，在慈濟醫院小兒加護病房與死神拔河。

花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓違建圍牆，上月24日被凱米颱風掀起的鐵皮推倒，直接墜落砸毀下方車輛後座，造成後座母子1死1重傷。（本報資料照片）

據了解，馬小弟在慈濟醫院以中西醫並進方式積極治療下，生命跡象逐漸穩定，並在院方挹注的物理、藝術、音樂等治療資源，漸漸恢復意識甚至能簡單與父親有互動、回應等，本月中旬終於從加護病房轉往普通病房。

馬爸爸受訪證實，馬小弟19日已轉到普通病房，目前意識跟反應都清楚；他接著稍微哽咽的回憶起急救過程說，兒子從一開始危險不看好的情況，在短時間內一步步慢慢甦醒、甚至有回應及互動，讓他很感激也很感動。

不過馬爸爸坦言接下來的路會比較辛苦，他說，馬小弟因腦部受重創，腦神經及腦部都需要修復、治療與復健，且因手術過程有氣切，肺部也需要時間穩定，加上兒子可能還不知到媽媽怎麼了，甚至好奇為什麼媽媽都沒來看他，心理部分也是一大挑戰，他決定要等到兒子恢復到一個程度後，再慢慢向其引導、說明。

馬爸爸還說，他這段期間都是24小時在醫院照顧兒子，感謝大家為他集氣、打氣，也謝謝醫療團隊投入很多醫療資源幫助，且孩子也很堅強，未來會持續陪伴他復健、休養。