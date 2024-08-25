民眾選購再生家具。(黃敬文攝)

迎接9月份開學季即將來臨，台北市環保局今(25)日在內湖再生家具展示場舉辦「永續再生 讓愛接力」再生家具開學季特賣會活動，其中環保局長徐世勲更親自上場擔任拍賣官，拍賣美國時尚都會型自行車，現場介紹至少2萬元的單車底價僅1000元，引起現場民眾爭相競拍，最終以3150元價格拍出。

這次拍賣會現場除拍賣稀有珍貴古早物件外，還有多年來蟬聯銷售冠軍的腳踏車150台、餐椅120張、書桌30組等總計1300餘件特色二手物件，豐富多樣又實惠，讓學生及家長能以最少的錢迎接開學季的到來，場外也首次與「草山市集」合作，邀請小朋友們擔任1日市集小老闆，叫賣聲此起彼落，相當熱鬧。

另外徐世勲還上台擔任拍賣官，首拍一輛現場介紹至少價值2萬元的美國時尚都會型自行車品牌的二手單車，起標底價僅1000元引起現場民眾競拍，最終由一家4口順利以3150元價格標下，更說會一家人輪流騎，開心上台與徐世勲合影留念。

徐世勳表示，拍賣會上二手單車非常受民眾歡迎，而環保局也一直提倡市民以單車代步，有感受到整體的風氣有所改變，另外也有相當多民眾前來選購二手家具，其中不乏檜木家具等大家挖寶。

他說，環保局每年回收的家具數量非常多，透過維修師傅的巧手整新下，不僅修復好的家具可以販售，不堪修復的家具也會改造成手機架等小物再利用，希望藉此向民眾宣導資源再利用的概念，讓台北市成為資源循環的城市。

環保局表示，為協助民眾修復家中故障的老舊家電，以維修替代丟棄，活動中邀請社區家電維修師傅，現場教導民眾如何維修及保養方式，重新賦予家電新生命。

環保局指出，因應全球淨零趨勢，鼓勵民眾實踐愛物惜物的精神，使資源再利用，減少廢棄物產生，以實際行動將淨零行動落實日常生活中，一起為地球永續發展盡一份心力。