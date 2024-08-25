Global Mall新北中和店推「FUBEES ART TOY快閃店」，集結多款人氣IP角色線條小狗、RICO、DINOTAENG、LuLu豬、吉伊卡哇等周邊。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

暑假進入尾聲，Global Mall今年暑假業績自7月起迄今較去年同期增長近5％，把握開學前的時光，再加碼祭「FUN電三大攻略」，包括新北中和店力推夏日限定三大主題展，和高人氣IP角色線條小狗、吉伊卡哇、DINOTAENG、RICO、LuLu豬、為食妹近距離體驗可愛魅力，或是享沁涼消暑的桃園A19店夏日水樂園，長頸鹿迷宮、水槍樂園盡情暢玩，同時還有能讓暑假尾聲別具意義的「永續同樂小學堂」，親子共享繪本故事Podcast、捐書助偏鄉學生閱讀，一起收心迎接開學。

Global Mall新北中和、屏東市店即日起至29日再加碼祭「開學收心大禮包」，15歲以下會員至新北中和可兌換20點點數及生活小物好禮、憑美食街當日單筆滿300元之發票至「High5建築樂園」可換限量糖果乙包及現場購樂園票再折100元；而屏東市店則推可兌換點數20點、100元服飾、50元餐飲抵用券及多元品牌折扣券和環保杯套，另針對鄰近的屏東女中，也推「屏女返校專屬好康」活動，只要身穿校服、揹學校書包或出示學生證，加入新會員除可獲得100點，再加贈點數50點及韓式拍貼機免費券乙張。

高人氣的「FUBEES ART TOY快閃店」，即日起至9月2日在Global Mall新北中和店2樓爆萌出擊，集結風靡全球的「線條小狗」、擄獲無數少女心的「DINOTAENG」、夢幻十足的「RICO」、軟萌療癒的「罐頭豬LuLu」、香港人氣「為食妹」，多款Q萌角色齊聚一堂，現場設置了吸睛打卡牆、大型公仔還有超過千款的周邊商品，從盲盒公仔、玩偶、生活小物到文具用品等應有盡有。好康同樣不間斷，與為食妹大公仔或商品拍照，上傳到IG並完成指定任務，即可兌換台灣快閃店限定貼紙乙張；單筆消費滿1999元以上，需包含為食妹任一商品，即贈限量「為食妹限定環保袋」乙個。

Global Mall新北中和店B2樓層彩虹廣場即日起至9月1日同時也推「萌趣味主題展」、「大人系療癒玩具區」兩大展，陪伴大人、小孩歡度暑假美好時光。「萌趣味主題展」合作「日落小物」打造可愛爆擊的打卡點，吸引許多消費者駐足停留拍照，同時還推出近年人氣爆紅的IP「吉伊卡哇Chiikawa」多款商品，絨毛吊飾、票卡包、皮夾、環保袋，甚至還有多種文具用品，粉絲搶拍搶收藏；另還有充滿童趣的「蠟筆小新」多款零錢包、帆布袋、手機架、餐盤、保溫吸管杯等商品，讓生活時時都充滿著小新的趣味身影陪伴，快閃期間，消費滿1799元送蠟筆小新水壺。另，「大人系療癒玩具區」則與「哈玩具」合作，盒玩、景品公仔種類、品項多元，彷彿享受尋寶般樂趣，其中人氣盒玩角色「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」，因不想工作而展現的厭世臉，可愛又逗趣，引起上班族的熱烈共鳴。

全台高溫頻頻飆破36度，想玩水消暑又不想跑遠，Global Mall桃園A19店即日起至9月1日推「夏日水樂園」，包括長頸鹿迷宮、水槍樂園，一起在水霧中冒險探索迷宮樂趣或是拿著小水槍大享互相射擊的歡笑時光，12歲以下孩童憑當日館內不限金額消費發票即可免費暢玩，8月開園以來吸引上千人次參與，搭配周邊夏日市集包括美食、文創小物約十個攤位，絕對是輕鬆讓小孩放電的好去處。