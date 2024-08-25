時值農曆7月，彰化縣員林市日前卻有一名直播主，半夜在街頭打扮成伸著舌頭的長髮白衣鬼嚇人，讓路過受到驚嚇的民眾氣得報警，警方將直播主及另一名攝影依社會秩序維護法送辦，對此民俗專家雖認為好兄弟不會因此找上2人，但仍建議2人多種善因，以化解自身扮鬼嚇人種下的「惡因」。

有網友將直播主扮鬼嚇人過程po上臉書「爆料公社二社」，影片中可以見到，一名伸著舌頭的長髮白衣鬼，在路口晃來晃去嚇人，另一名攝影邊拍邊喊：「這樣有流量喔！有流量喔！」，網友對其7月直播扮鬼嚇人行徑，大罵「真正北木」、「夜路走多終遇鬼」、「如果嚇到老人家死掉，應該負不起責任吧。」「

彰化警局員林分局表示，17日凌晨3時30分許，接獲報案，疑似有民眾在員林市中正路與民生路口扮鬼嚇人，員警前往現場查處並未發現，經巡視現場周邊，才發現有2名男子形跡可疑，經上前盤查，蕭男稱在進行直播，員警現場告誡蕭、曹2人不得有裝鬼嚇人行為，並依社會秩序維護法送辦。

民俗專家陽震天認為，鬼月扮鬼嚇人，雖不致於引來好兄弟，但是會因嚇人的舉動而種下惡因，在因果關係中都要承擔業報，若有人因此被嚇到，甚至嚇死，更會成為自己的業障，若要化解這個惡因，他建議對方最好向城隍爺或地藏王菩薩懺悔，祈求原諒，同時也要多做善事來化解。

陽震天說，做善事分積功德及積陰德，一般的急難救助捐款，即為積功德，而像幫助弱勢往生者能順利安葬，則屬於積陰德，他建議對方除祈求城隍爺或地藏王菩薩原諒外，最好多積功德及陰德，來化解自己惡作劇種下的惡因。此外因為時值鬼月，且半夜陽氣弱、陰氣重，他也建議被嚇到的民眾能去收驚，避免因被嚇到而生病。