台南社大「公民科學家」連續3年於鹽水溪展開護蟹行動，從第1年觀察到近60隻，今年卻只記錄到3隻陸蟹。(陳泰豪提供／曹婷婷台南傳真)

台南社大呼籲為陸蟹保留一塊適合在都會區棲息之處。(陳泰豪提供／曹婷婷台南傳真)

台南市中西區、安平交界鹽水溪南岸的和緯路5段，因保有早期魚塭，每年可觀察到為數不少陸蟹，更是離市區最近的陸蟹棲地；台南社大公民科學家2022年起於鹽水溪南岸展開護蟹行動，從第1年觀察到約60隻，去年數量稍減但仍有2位數，今年卻只剩3隻，研判與和緯路5段開闢，棲地破碎化有關。

台南社大助理研究員陳泰豪表示，2022年展開護蟹行動，當時和緯路5段工程正要施工闢建，當年記錄到5、60隻的陸蟹，不包含遭路殺的陸蟹；去年和緯路5段通車，還是有觀察記錄到2位數陸蟹，今年進入第3年的護蟹行動，卻只記錄到3隻陸蟹，還有5隻遭到路殺。

他說，棲息地狀況不佳，造成陸蟹數量愈來愈少，這無疑也預告了鹽水溪南岸棲地的陸蟹族群，未來極可能從此消失的命運。他說，該處棲息地是距離市區最近的一塊陸蟹棲地，也是全國各都會地區，少見走出家門即可觀察到陸蟹的地方，是相當難能可貴的生態資源，若就此消失，相當可惜。

陳泰豪說，除了路殺導致陸蟹數量減少，這幾年棲地破碎化，也嚴重衝擊他們的生活環境，從記錄到的抱卵母蟹僅約6至8公分，明顯偏小外，加上數量急遽減少，都顯示環境干擾影響陸蟹生長。

他提到，短短3年間從近60隻減到只剩3隻，明年很可能出現「0」隻，陸蟹族群消失將是台南損失。由於鹽水溪堤岸機車便道旁還有一小塊滯洪池預定地，適合作為陸蟹棲息地，他說，該處如能避免水泥化，一地兩用，延續溪流環境的話，仍可保有陸蟹繼續於此生存。