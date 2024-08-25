鯨鯊現身新港 海釣船奉上全數魚餌餵嬌客（賴宗汶提供）

東部海域繼昨（24）日清晨於大武鄉大竹岸際驚見擱淺命亡鯨鯊後，成功鎮新港漁港海鮮餐廳業者賴宗汶今（25）日上午出海巧遇活鯨鯊，體長約6公尺，主動靠近釣船，圍繞優游。業者直呼「十年一遇，太開心」，將魚餌全投餵光；東部漁業生物研究中心表示，鯨鯊頻出沒，可見禁捕保育有成。

經營海鮮餐廳的賴宗汶駕船出海釣魚，船停駐於新港漁港近海500公尺處，靜待魚兒上鉤之時，見一龐然大物緩緩趨近，繞船優游，貌似討食，仔細一看竟是保育類鯨鯊，當下又驚又喜，將所剩的南極蝦魚餌全數奉上。

保育類鯨鯊俗稱「豆腐鯊」，因性情溫馴，動作緩慢，常張大口濾食浮游生物，又稱「大憨鯊」。（賴宗汶提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「太開心，太開心了！」，賴宗汶表示，距離上次巧遇鯨鯊已有十年之久，目測鯨鯊體長約6公尺、重達1公噸，性情溫馴，活力十足，不過右鰭疑有遭魚槍獵捕所留下的傷痕。

農委會於2007年9月宣布隔年起全面禁止捕撈、販賣鯨鯊肉及其產製品。東部漁業生物研究中心主任何源興指出，在此政策之下，鯨鯊數量必定趨增，因此見鯨率提高。

何源興進一步說明，鯨鯊俗稱「豆腐鯊」，因性情溫馴，動作緩慢，常張大口濾食浮游生物，又稱「大憨鯊」，屬於廣溫性海洋生物，無季節性遷徙行為，東南亞國家利用定期投餵方式，使鯨鯊定點活動，提供潛水客觀賞，發展海洋觀光，台灣也可效仿。