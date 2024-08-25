名醫江坤俊上月傳出不倫與性騷爭議後，儘管否認到底，但形象已受挫。他今天在臉書分享1名60多婦人，陪同乳房有陰影的女兒來做檢查，擔心之情溢於言表，直到婦人拿下口罩，他才認出婦人也是他的病人，且是剛復發、乳癌第4期的病人，看到婦人焦急女兒的病情，他的心裡忍不住就一陣心酸。

江坤俊在臉書粉專PO文指出，一位小女生來乳房超音波室做檢查，旁邊站著一位60多歲的媽媽，小女生之前的超音波發現乳房有黑影，這次是回來追蹤，檢查過程中，被檢查的人很鎮定的躺在那裡，但站在一旁的媽媽卻異常緊張，緊盯著超音波螢幕，一直詢問有沒有怎樣？

江坤俊說，小女生檢查完後，她的媽媽馬上又跑過來說，還要詢問一下女兒的問題，這時婦人拿下了口罩，他才認出來，原來婦人也是他的病人，而且是一位乳癌才剛復發 ，第4期的病人。

江坤俊說，婦人一直在擔心女兒乳房的黑影，他回答她的時候，眼睛剛好看到她左肩上的傷口，那是上禮拜才剛做的淋巴切片，他的心裡忍不住一陣心酸，「妳們這些媽媽心裡永遠只有兒女啊，小時候常聽一首歌，世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，小時候不懂，現在真的能體會。」