由宜蘭縣長林姿妙（右）頒獎。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每位球員都拚勁十足。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣「第3屆祖孫傳承盃軟式棒球錦標賽」今（25日）舉辦，邀請縣內不老棒球隊與少棒球隊共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣「第3屆祖孫傳承盃軟式棒球錦標賽」今（25日）舉辦，邀請縣內不老棒球隊與少棒球隊共襄盛舉，每位球員都拚勁十足，在場上盡全力奔跑，在場下賣力揮舞吶喊，努力向前的態度令人敬佩；縣長林姿妙表示，透過祖孫互動促進世代融合，落實不分年齡共享資源的社會願景，實踐「悅齡親老」的精神。

縣府表示，自2011年起，教育部將每年8月第4個星期日訂為祖父母節，讓孫子女瞭解祖父母對於家庭的重要性，且縣內由祖父母帶大的孩子不在少數，因此代間教育推動刻不容緩；遂宜蘭縣家庭教育中心為慶祝祖父母節，今上午11時在羅東運動公園棒球場舉辦「錦標賽」，藉由棒球技術的傳承及分享，凝聚祖孫情感。

今年為第3次舉辦「祖孫傳承盃軟式棒球錦標賽」，由縣內不老棒球隊與少棒球隊2隊進行比賽，也藉由各隊互贈簽名紀念球，展現對棒球喜愛的情懷，亦象徵經驗傳承及情感交流，體現「棒球不僅僅是一項運動，它也是建立家庭連結和創造代間美好回憶的絕佳途徑」。

中心指出，在祖父母節這個特別的日子，宜蘭以青銀「共樂、共學、共融」為核心舉辦賽事，鼓勵祖孫一起度過難忘的夏日時光，同時在世代陪伴與瞭解中，提升長者運動風氣並肯定自我，搭起世代的橋樑，共同為推動高齡友善健康環境努力，落實宜蘭健康好生活願景。

林姿妙表示，在這個值得慶祝的節日，舉辦別具傳承意義的棒球錦標賽，藉此強化長者的社會參與，推廣健康的生活方式；透過祖孫互動，促進世代融合，打造活躍、健康的友善城市，一起拚出宜蘭的好健康。