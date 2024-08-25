距離國慶日只剩下不到2個月，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜近日指示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，遭綠委賴瑞隆批評，國民黨立委徐巧芯質疑，民進黨最近老是說中華民國在台灣，怎麼國慶有相關元素又不高興了？

針對韓國瑜的指示，賴瑞隆表示，這幾年國慶增加更多台灣元素，不該再走回華國美學，他呼籲，除了中華民國存在外，台灣元素也應該保留，韓不該沒收它們，「如果是低俗和簡易化，會讓文化素養持續下滑」。

「在國慶這樣重大的節日上，就應該讓全世界知道是中華民國在慶生」，徐巧芯今（25）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，10月10日本來是在慶祝1911年革命軍在武昌起義成功，但民進黨卻把當天變成「慶祝Taiwan National day」，而且還不敢、不願意提這背後的歷史。對於賴瑞隆的批評，她反問道，民進黨這幾年不是老是強調，中華民國就是台灣，且他們不也開始在講中華民國了？怎麼國慶日有中華民國相關元素又不高興了？

徐巧芯也提到，在韓國瑜剛上任院長時，很多藍營立委曾向他反應，國慶主視覺、氛圍「缺乏中華民國元素」，會造成外界混淆，韓回應，自己同樣認為在國慶日要有足夠相關元素，是件天經地義的事。