新北客家局與板橋莒光國小共同辦理2024年新北客家童軍聯團活動，今（25）日在莒光國小圓滿完成，共150位各級童軍學子與親師參與，客家局表示，將文化以「做中學、學中做」的方式結合童軍教育精神，充實學生生活知能、增進藝文素養，並落實學校客家文化目標。

客家局說明，活動以「疫後週年慶平安，客家文化活動歡樂喜慶再發揚」為主軸，展現客家童軍團結合作，及發揚客家族群勇毅刻苦、堅忍不拔的精神，除了莒光國小童軍團外，更有來自蘆洲區、新店區，甚至遠從台北市內湖區、南港區、大直地區喜好客家文化的童軍團慕名組隊前來；活動會場搭設了結合客家文化美學與前人建築智慧結晶的傳統村莊「瞭望臺」作為童軍精神堡壘，現場童軍齊聲歡呼，氣勢高昂，展現童軍團結一致的決心。

客家局提到，開幕式除了有精彩的客家童謠歌唱表演活動外，更邀請全國鼓王大賽中榮獲優等獎的「莒光童軍太鼓隊」為活動拉開序幕，此外，莒光客家複式童軍團於第12次全國童軍大露營中榮獲「全國精神總錦標」之殊榮，也藉由活動獻獎，隨後一年一度的客家童軍專科技能闖關，也以團隊合作模式，進行「客家柴寶桌遊」、「天穿日石頭彩繪」、「闖關學客語」、「客家手工藝DIY」、「人體桐花彩繪」、「童軍急救包紮與CPR訓練」、「客家美食體驗」、「童軍斥候工程觀摩」、「臺灣傳統童玩體驗」等20關，結合美學、才藝、手工藝、科學、語言、求生、衛生防疫、優質生活環境創造等八大領域的闖關活動，童軍們個個展現一年來所學，為自己的專科技能完成年度評量，並從活動中增進對客家文化的認識。

客家局表示，莒光國小客家複式童軍團以童軍訓練方式推動客家文化活動已逾18年，於學期中開辦太鼓樂團、客家童謠演唱班、客語認證班等課程活動，成功地將童軍智仁勇與客家元素結合，不僅在鼓藝、客語歌謠等藝文競賽中獲得優異成績，更積極地讓學子參與本市客家義民爺文化祭等各項公益表演及活動服務，從客家精神與童軍活動中發現自我以及團隊合作的重要性，進一步培養出責任感、互助合作、人際互動與領導能力。

客家局提到，為永續傳承客家語言，建構客家語學習環境，推動學校推廣客家語言文化計畫，深化客家語言文化教育推行及學校傳承客家語功能，與板橋區莒光國小共同辦理本次活動，客家文化結合「做中學、學中做」的童軍教育精神充實學生生活知能、增進藝文素養，落實學校客家文化與童軍教育生活化之目標。