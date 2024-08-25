2024巴黎帕運開幕典禮中華代表團掌旗官陳柏諺，他是帕拉運動桌球新星，生涯第一次參加帕運，也是本屆帕運取得參賽資格中華隊第一人。（體育署提供）

2024第17屆巴黎帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)將於當地時間28日晚間在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，教育部體育署25日公布開幕典禮中華代表團男、女掌旗官，由4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷，及首度參賽且獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺共同擔任。

第4度踏上帕運舞台的劉雅婷，因患有先天性病變影響到視力，直到高中接觸到田徑開啟人生新的篇章，並在去年杭州亞帕運揮別受傷低潮，一舉贏得田徑女子標槍F13級銅牌。

劉雅婷表示，上屆東京帕運已經有開幕式掌旗官的經驗，回憶起來當時與田徑隊友楊川輝搭配被說走得太快，這次打算會放慢一點節奏，「這也是我第1次不是在田徑場開幕，感覺蠻酷的，而且好像會有更多觀眾，期待更清楚聽到觀眾的聲音。」

至於首度登上帕運殿堂的桌球好手陳柏諺，跟隨姊姊腳步踏上桌球之路，還不滿18歲的他不僅是中華代表團年紀最小的選手，更是本屆首位取得帕運資格的選手，而他在杭州亞帕運則是勇奪TT11級桌球男單金牌，精湛實力被看好是代表團在本屆巴黎帕運的奪牌熱門。

首次參加帕運並擔任掌旗官，陳柏諺提到，聽到要擔任開幕式掌旗官當下，心情有點嚇一跳，不過很開心帶領中華代表團進場，到時候會再與劉雅婷討論如何配合。