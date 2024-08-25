父母疼愛子女，金援是人之常情，如果贈與超過免稅額244萬元(98~110年免稅額220萬元)，就得繳贈與稅。退休理財顧問廖嘉紅（R姐）分享案例，林爸爸借950萬元給兒子買股，年薪百萬兒子3年只還利息，但沒金流證據，國稅局認定應繳70萬贈與稅，如果想要證明是借款，最好準備5大證明，比如借據、銀行轉帳記錄、第三方見證等，才能避免補稅困境。

R姐在臉書表示，林先生為幫兒子家偉繳納股款，在民國102年匯款950萬元到A公司指定的增資帳戶，但國稅局認為，這筆錢是林先生贈與給家偉，應申報贈與稅。根據《遺產及贈與稅法》第5條第3款，國稅局核定林先生贈與920萬元，扣102年免稅額220萬元後，應納稅額為70萬元。（本文未完，全文見此）

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