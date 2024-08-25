菲船非法闖入仙賓礁海域！陸海警對菲發出警告 15:282024/08/25 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「持續危險接近中方正常航行的海警船」，中國海警：對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。（示意圖：中國海警局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國海警微信公眾號8月25日發布消息稱，未經中國政府允許，菲律賓3002號船非法衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，持續危險。 新北中和2機車貪快闖紅燈 撞成一團！釀3人輕重傷 美制裁42家涉俄陸企！陸商務部表達強烈不滿：堅決反對 陸男造謠「跨欄女神」終於被抓 吳艷妮發文：邪不勝正 #大陸 #仙賓礁 #非法衝闖 #陸海警 #菲律賓 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 晶片限令無效？美媒：陸生成式AI發明專利遠超美國6倍 11:092024/08/25 兩岸 隔「小木屋」穿公安制服視訊詐上千萬 2詐團躲警跳樓摔到顱內出血 13:402024/08/23 社會 空中觀光旅遊不是夢！陸自製載人飛艇「祥雲」首飛載客 10:302024/08/25 兩岸 陸IBM突襲式裁員？員工權限遭收回涉及「上千人」 12:252024/08/25 兩岸 竹縣芎林祖孫愛「稻」最高點 6大闖關活動推廣食農教育 15:232024/08/24 寶島 黑悟空爆紅 10家陸股公司披露相關業務 12:552024/08/25 兩岸 兩岸博物館大不同 大海小池塘各有千秋 08:112024/08/25 兩岸 軍援非洲！陸在石油合作後向貝南捐贈榴彈炮 11:272024/08/25 兩岸 世界U17女排賽》不敵大陸長人陣 中華將跟義大利爭季軍 08:382024/08/24 體育 台灣「老資料吃出新味道」 兩岸考古合作可期 08:112024/08/25 兩岸 陸逾80城力挺國企收購存量房 至少36城啟動徵集 12:442024/08/25 兩岸 2024中非合作論壇9月北京登場 習近平將出席 09:252024/08/23 兩岸 賴承希飆12K、對方奉送8保送！ 台灣睽違15年再闖威廉波特少棒冠軍戰 04:132024/08/25 體育 中美戰略溝通再啟動 蘇利文赴陸就台灣等問題會晤王毅 12:372024/08/25 兩岸 澳門特首賀一誠不再參選 港媒：「改土歸流」 告別家族政治 10:402024/08/23 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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