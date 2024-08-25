男子還刻意懸掛偽造車牌上路，規避被舉發。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南玉井林姓男子幾年前以便宜的價格購買一輛重機，該輛車疑為「拼裝車」，以至於沒有車籍，不必被課稅，男子還刻意懸掛偽造車牌上路，規避被舉發，但夜路走多了總會遇到鬼，昨（24）日晚間因發生小車禍，遭警方鷹眼揪出，愛車被警方沒入，自己也被依法送辦。

台南市玉井市區昨日晚間8點發生紅牌重機與自小客車的碰撞車禍，警方到場時發現重機懸掛的車牌有異，且查不到車籍，當場識破假車牌並沒入車輛，依刑法偽造特種文書罪將林姓騎士函送台南地檢署偵辦。

林姓騎士向警方供稱，這輛重機是2年前以新台幣10萬元購買，但沒有像賣家取得相關車籍證明文件。

警方表示，車牌屬行車許可憑證，兼具文書性質，屬「特種文書」，懸掛偽造車牌上路，依道路交通管理處罰條例最高可處1萬800元罰鍰，並依刑法偽造變造特種文書罪移送法辦。

玉井分局長陳添新說，近來變造、偽造汽車牌照的情況增加，衍生許多社會問題，警方持續針對使用偽造、變造、註銷、吊銷的車牌及使用他車牌照、牌照吊扣期間行駛等違規行為強力取締。