高雄市三民區大裕路與大昌一路口，今天（25日）中午1點57分傳出火警，路口十多攤販全面起火燃燒，連帶波及在地小有名氣的港式料理餐廳，高雄市消防局出動動19車51人前往搶救，成功於半小時後控制火勢，經清查現場沒有發現人員傷亡受困。

火警發生在大裕路與大昌一路口，該路口處為多家美食攤匯集的小型市集，一旁還有在地方小有名氣的「瓊姐車仔麵」，因老闆為香港人，料理道地美味，吸引不少部落客、網紅到訪介紹，不過卻在今天中午1點57分發生火警，數十攤位、及「瓊姐車仔麵」店面均陷入火海。

火勢延燒到地方小有名氣的「瓊姐車仔麵」，讓不少饕看嘆可惜。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

火勢延燒到地方小有名氣的「瓊姐車仔麵」，讓不少饕客嘆可惜。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

現場火勢猛烈，現場因餐飲用瓦斯桶等易燃物多，火警現場傳出陣陣爆炸聲，消防局出動19車51人前往，火勢於14時22分控制，14時33分火勢撲滅，撲滅後立即派員入內搜索，所幸沒有發現人員傷亡受困。

火勢撲滅後，攤販鐵皮屋頂已明顯凹陷坍塌，「瓊姐車仔麵」店面也嚴重焦黑毀損，讓不少饕客嘆可惜，也因該處攤販所賣種類多元，也讓在地人崩潰喊「吃不到了」。警消表示，火警約延燒攤位、房屋約7間，詳細起火地點、原因有待消防局火調科分析研判。