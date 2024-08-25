兒科醫師林智葳經常在臉書分享工作趣事，昨日他表示，一名2歲大的女童進到診間後，開始玩桌上的飛機玩具，並在他的胸口來回滑動，女童母親趕緊制止，還喊出「不要再把飛機放在醫生叔叔的那裡了！那邊不是停機坪，那是要給人躺的」，林智葳突然被女童母親撩，直呼「後勁好強」，網友也紛紛留言「媽媽好會」。

林智葳昨（24）日指出，他一邊幫女童看診，女童一邊玩桌上的飛機玩具，並在他的胸口來回滑動，女童的母親立刻出言制止，「不要再把飛機放在醫生叔叔的那裡了！那邊不是停機坪，那是要給人躺的！」林智葳向女童母親說沒關係，並繼續看診。

但女童母親最後一句話，讓林智葳直呼「後勁好強、經驗豐富，真的當小孩聽不懂嗎？」不少網友看了貼文，直呼女童母親根本是在撩人，紛紛留言「媽媽好會」、「媽媽這句話引來多少遐想？」、「地方媽媽想躺躺看了。」

由於林智葳平常有健身習慣，除了手臂上的肌肉外，腹部及胸部也有厚實的肌肉，因此有網友糾正女童母親，「醫師叔叔是大山丘，才不是什麼飛機場。」