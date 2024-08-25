2024年暑假期間，「慈濟國際青年會」攜手國立臺灣師範大學、慈濟大學及其他合作夥伴，共同推動多個國際服務項目，「滿納海的承諾」敘利亞難民華語文伴學計畫、泰北地區展開的「異域之愛」泰北華語文伴學計畫。慈濟大專青年聯誼會也前往菲律賓、馬來西亞及尼泊爾，進行慈濟人文教育交流，將慈濟精神傳遞至世界各地。

慈濟基金會表示，成果發表來自台灣及全球各地的青年志工在今年暑假期間的豐碩歷程，期許透過接引18至35歲的青年世代投入一系列的國際服務計畫，激發他們對社會的關懷與付出，同時培育具備全球視野與人文關懷的年輕領袖，藉由實際行動發揮青年世代在全球社會中的正面影響力。

在實踐的計畫過程，青年志工們不僅協助當地弱勢群體學習華語文，增進他們的語言能力與就業機會，還結合當地社群的互動，體驗並推廣慈濟人文精神，志工跨越國界與文化差異，用愛與關懷為世界帶來正面的改變。

慈濟基金會盼進一步鼓勵全台青年參與社會服務，推出了「大專校院志願服務計畫」，提供每團最高達10萬元的國際服務團隊獎勵金。今年共有9組優秀團隊獲選參與，這些青年志工們將用他們的熱忱與實際行動，為全球社會帶來正面的改變。