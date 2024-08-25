竹縣府修復北埔公校日式宿舍做為「龍瑛宗文學館」，2020年8月25日開幕後，25日龍瑛宗114歲冥誕舉辦文學館4周年慶，文化局副局長朱淑敏、北埔鄉長莊明增及龍瑛宗文化藝術教育基金會執行長劉抒苑等人，共同切下雙重意義的生日蛋糕，館慶搭配新竹縣文化基金會2024竹風縣藝活動，邀請玉米雞劇團演出「淘汰郎大冒險」，讓文學館洋溢歡笑聲。

朱淑敏表示，北埔公學校日式宿舍創建於1898年，2017年登錄為新竹縣歷史建築，2020年修復完成，文化局考量這裡是龍瑛宗文學啟蒙地，4年前特別將北埔公學校宿舍設置為文學館，讓龍瑛宗的文學重返故里，也為這棟歷史建築賦予更深刻的意義與價值。

龍瑛宗文學館開館後，由文化局與財團法人龍瑛宗文化藝術教育基金會共同合作經營，舉辦藝文推廣活動，將文學與民眾生活鏈結，去年第24屆國家建築金獎中，共斬獲「公共建設優質獎」、「公共建設優質獎首獎」及「公共建設優質獎之協力團隊評審團特別獎」等3個獎項的肯定。

龍瑛宗文化藝術教育基金會執行長劉抒苑表示，為慶祝4週年館慶，從7月19日起陸續辦理Wonder4「夏友人」系列活動，包括龍瑛宗文學＋AI圖片生成、龍瑛宗文學手作創意-壓克力畫框、《龍瑛宗的文學世界》工作坊、《植有木瓜樹的小鎮》（漫畫版）及《南方的光與夢：龍瑛宗與他的文學時代》2場新書發表會等，讓大家從多元角度體驗龍瑛宗文學內涵。

劉抒苑說，龍瑛宗文學館秋季將推出系列精彩活動，其中最受矚目的是廣受好評的「闇夜」系列，活動從龍瑛宗文學作品中「鬼」的元素出發，讓民眾感受龍氏文學的「鬼」才魅力。