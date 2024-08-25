吳承庭與徐加城勉勵補習班學弟妹明年再創佳績。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南鬧區街頭今天中午出現2名身穿狀元袍、頭戴狀元帽的「狀元郎」騎馬，一路從民族路前進武廟參拜文昌帝君，吸引往來路人目光，以為拍什麼影片？其實人是今年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城，在補教業者安排下，透過「騎馬遊街」分享成績開紅盤兼傳承學習經驗。

今年統測全國總榜首吳承廷和錄取國立陽明交通大學的徐加城帶領學弟妹，在鑼鼓隊開路下，一路至武廟參拜文昌帝君，並準備文昌筆供品，除感謝文昌帝君庇佑，也希望來年學弟妹們能夠金榜題名。

成大南工電機科畢業生吳承庭以總分480.5分，拿下今年統測全國總榜首（囊括各類群全國總榜首、應屆電機電子群第1名、成大南工不分類群全校總榜首）；錄取陽明交通大學的徐加城（應屆電機電子群全國第11名、不分類群全校總榜眼、電機電子群全校榜眼、電機科榜眼），為成大南工電子機群畢業生，以總分473，錄取生物醫學工程學系。

吳承庭分享，得知成績居然是全國總榜首很開心，但也不敢置信。他說，自己從高一就開始到補習班補習，也以進入台科大為第一目標，學習上只要有不懂的題目就是設法搞清楚，「有疑必問、有難求解」，也勉勵學弟妹以他的成績為目標，「能超越我當然更好」。

徐加城說自己高一時的成績並不突出，一度讓他陷入學習徬徨，在師長鼓勵下，包括備審資料、學習歷程、參與營隊、擔任志工、專業證照等，以豐富多元學習，獲得大學師長青睞。他說，考試前的準備就是努力複習題目，加強不會的部分，精益求精。

補習班指出，在108課綱下，學生學習除求取專業知識，更重視核心素養，鼓勵學子應建構主動學習，擁有跨領域學習能力，尤其目前升科大、大學的管道多元，建議能夠更認識自身興趣和性向，在高職階段做好充分學習，為升學做好準備。