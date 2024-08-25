嘉義縣一名肢體障礙男子，與腦痲智障女是鄰居，也是遠房親戚，明知女子有心智缺陷，竟因色慾薰心，故意播放色情片後，將被害女子帶到房間後霸王硬上弓，即使對方抗拒，明確表示「咱房頭仔內不可以做這款事情」，男子仍硬上性侵得逞，事後被l 女子家人告上法院，嘉義地方法院依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑7年8月，全案可上訴。

判決書指出，被害女子有重度智能不足，成年人智齡在6歲以下，因與男子是鄰居、遠房親戚，女子經常前往男子家做客，去年2023年3月25日中午，女子又到男子住處拜訪，因男子家人午休不在場，男子先在客廳內播放色情影片觀看，再示意女子一起進到房間。

女子未加警覺跟隨進入房間後，男子關上房門便將女子推倒在床上，不顧被害人明確表示「不要」、「不要做這個」、「咱房頭仔內不可以做這款事情」等語，仍違反被害人意願，對被害人強行性侵得逞，事後女子因害怕不再到嫌犯家，家人因此覺得奇怪，追問之下才知道被害人遭性侵，進一步質問男子後報警，

男子到案後自承案發當日，在房間內曾要求被害人脫掉衣物、用手摸對身體，再對被害人性交行為時，並未徵得被害人同意，法院審理時，依男子與被害人家人對質錄音檔等事證，認為男子否認部分犯行，所言為卸責之詞，審酌男子肢體障礙行動不便，無法工作、離婚，罹患糖尿病等狀況，未與被害人或其家人試行和解及徵得諒解，堪認犯後態度不佳，判刑7年8月。