台北市副市長李四川今日為基隆市長謝國樑站台時稱，「有很多（高雄）市民現在才後悔（指韓國瑜罷免案），但世上沒有後悔的藥」，呼籲市民對罷免案投不同意票。不過，綠委邱議瑩表示，「高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了兩年才大爆發」，陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，市民自有公道。

邱議瑩指出，「川伯，你大錯特錯，不要再來，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了兩年才大爆發，而一個城市是否進步、施政是否有感，問市民最知道，在遠見雜誌的『2024年縣市長施政滿意度調查』中，高雄市長陳其邁不只奪下『五星級市長』，更創下滿意度新高。」

邱議瑩表示，陳其邁幾年力推產業轉型，台積電、輝達、AMD都來到高雄，形成最完整的半導體產業聚落；高雄的演唱會經濟，帶動觀光，展現城市軟實力，還有輕軌成圓、與日本共同合作水果祭、和法國合辦生活節、社宅上看21000戶等好多進步，市民都感受在心裡。

邱議瑩說，「建議或許川伯如果有心新北市長，但現在既然還是台北市副市長，多把時間給跟關注用在輔佐台北市政，遠比多說政治語言更符合身份。往事並不如煙，陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，市民自有公道。」