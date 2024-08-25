前台北市長、民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪為幫兒子結婚置產，看1.2億豪宅引發爭議，但柯文哲任內首個公辦都更案子大龍新城問題頻傳，也惹來批評，包含高樓遭雷擊而缺角，水泥塊恐掉落地面砸傷人，甚至需要住戶分擔255萬元優化工程經費。市長蔣萬安回應，市場處會持續和管委會討論費用，缺失則於8月底前完成。

大龍新城是柯文哲任內首個公辦都更案，住戶於2020年3月入住，淹水、電梯故障等缺失不斷、修繕不停。民進黨台北市議員陳怡君指出，日前午後雷雨來襲，高樓遭雷劈後導致牆角2處缺角，令人擔憂若水泥塊砸落地面恐危及路人生命安全，住戶也質疑避雷針設計高度不佳。

此外，住戶也陳情包含6樓住家陽台積水不退、頂樓大門無法正常關閉致雨水澆灌造成電梯停擺和1樓店面漏水等問題，希望市府改善，不料卻在8月收到市場處公文，因都發局認定屬優化項目工程，要住戶自籌經費255萬元辦理。

陳怡君怒批，局處沒有監督好工程，才讓大龍新城狀況百出，導致剛蓋好的大樓一直在修繕，255萬實質上是在補救之前設計及施工的重大缺失，市府卻企圖用「優化」當遮羞布矇騙住戶，分攤修繕經費，吃定善良住戶，毫無道理。

她要求，修繕費用1毛錢都不應該讓住戶負擔，陳佩琪有錢看1.2億房子，不如把錢拿來修繕柯不負責任的政績，蔣萬安也要展現魄力，追究工程及設計不當瑕疵的責任。

蔣萬安回應，大龍新城由市場處委託都發局設計、新工處施工，接獲住戶反映缺失，目前已經改善完成25項缺失，剩餘3項要配合住戶時間進屋修繕，將在8月底前結束，新增設施優化費用市場處持續也會和管委會討論。

市場處公有零售市場科長許鉦國指出，修繕優化項目包含頂樓設置截水溝、雨遮，大樓屋突屋尖角處加裝突針及部分牆面磁磚剝落修繕，5樓屋頂平台地坪修繕、鋁板修繕、設置雨遮及其他修繕附屬等，255萬元因涉公共區域，管委會需分攤52.22％、133萬1610元，但管委會已表達無意願參與分攤，因此後續修繕方式尚待進一步溝通、研議。