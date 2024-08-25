一名網友日前網購寵物飼料，結果收到包裹時，看見飼料上貼著一張A4大小的紙條，竟是店家提醒員工「下次撿貨、出貨時假裝沒看到破損」，讓他看傻眼，竟然把證據忘記撕，直接寄給消費者，貼文PO出後超過萬名網友也喊扯「證據這麼大張」、「員工就真的假裝沒看到」。

原PO日前在臉書「爆料公社」發文，在某寵物店網購飼料，沒想到飼料的包裝破了，店家卻教員工假裝沒看到照樣寄出，然後紙條還忘記撕，就送給客戶，讓他打開包裹時傻眼不已。從他貼出的照片，飼料上貼著的A4紙條是店家寫給員工的話，「下次撿貨和出貨時，假裝沒看到破損」，還畫箭頭指出破損的位置，而員工看都不看，就裝箱寄出去。

貼文曝光後已經有上萬名網友瀏覽，紛紛留言「紙條也沒看見，員工確實照做了」、「證據這麼大張」、「真的會笑死，原本沒這麼快發現的，直接加速死亡」、「菜鳥：好的沒看到」、「真的好員工，連紙條都視而不見」、「全國知名員工」、「這下子找消保官處理省事多了」、「不錯，還有署名，找得到人」。

還有許多人認為，店家都知道飼料包裝破掉還寄出去，真的太扯「飼料破損受潮發霉，可能導致毛孩致命」、「貴是其次，如果有破損產品變質還為了賺錢泯滅良心，這種行為我完全不能接受」、「傻眼欸！是這樣員工教育的喔」、「毛孩吃了出狀況還得了」。