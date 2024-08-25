黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今（25）日清晨對以色列發射數百火箭彈、無人機後，稍早宣布「今日」的攻擊行動結束，暗示明（26）日可能再繼續打擊以色列。另外以色列情報預估，真主黨原鎖定空襲以色列中部的軍情基地。
綜合半島電視台（Al Jazeera）、BBC報導，黎巴嫩真主黨今日清晨宣布，對以色列發動大批火箭彈及無人機，為真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭狙殺復仇。
真主黨後續宣布，今日對以色列的攻擊行動已結束及達成，聲明指出，已在特定時間從所有地點發射攻擊無人機，這些無人機越境進入以色列，並從「多條路線飛往預定目標」，「因此我們今天的軍事行動已經完成」。
《以色列時報》分析，此番發言暗示真主黨明日可能繼續攻擊行動。
針對以色列稱對真主黨發動先發制人打擊，並摧毀數千枚火箭發射器，真主黨反擊以軍說法毫無根據，「它聲稱打擊的目標，以及它所謂的抵抗攻擊的說法毫無根據，並且和事實矛盾」。
真主黨表示，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將在今天稍後說明這場報復行動的細節，他預計以色列時間今日晚間6時（台灣時間25日深夜11時）針對這次攻擊行動發表談話。
真主黨稍早稱「第一階段」行動取得「圓滿成功」，一共對以色列發射超過320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈，並派出無人機飛越以色列北部，擊中11處以軍目標，不過《以色列時報》報導，以軍後續稱，真主黨今早一共向以國北部發射約210枚火箭彈及20架無人機，部分發射體遭到攔截。
《以色列時報》報導，以色列情報評估，真主黨原計畫向位在以色列中部赫茲利亞市（Herzliya）附近的格利洛特（Glilot）基地發射飛彈，該基地設有多個以色列國防軍情報單位，同時也是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）總部所在地。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。