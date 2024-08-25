黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今（25）日清晨對以色列發射數百火箭彈、無人機後，稍早宣布「今日」的攻擊行動結束，暗示明（26）日可能再繼續打擊以色列。另外以色列情報預估，真主黨原鎖定空襲以色列中部的軍情基地。

黎巴嫩真主黨25日報復以色列狙殺最高階指揮官。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、BBC報導，黎巴嫩真主黨今日清晨宣布，對以色列發動大批火箭彈及無人機，為真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭狙殺復仇。

真主黨後續宣布，今日對以色列的攻擊行動已結束及達成，聲明指出，已在特定時間從所有地點發射攻擊無人機，這些無人機越境進入以色列，並從「多條路線飛往預定目標」，「因此我們今天的軍事行動已經完成」。

《以色列時報》分析，此番發言暗示真主黨明日可能繼續攻擊行動。

針對以色列稱對真主黨發動先發制人打擊，並摧毀數千枚火箭發射器，真主黨反擊以軍說法毫無根據，「它聲稱打擊的目標，以及它所謂的抵抗攻擊的說法毫無根據，並且和事實矛盾」。

真主黨表示，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將在今天稍後說明這場報復行動的細節，他預計以色列時間今日晚間6時（台灣時間25日深夜11時）針對這次攻擊行動發表談話。

真主黨稍早稱「第一階段」行動取得「圓滿成功」，一共對以色列發射超過320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈，並派出無人機飛越以色列北部，擊中11處以軍目標，不過《以色列時報》報導，以軍後續稱，真主黨今早一共向以國北部發射約210枚火箭彈及20架無人機，部分發射體遭到攔截。

📍The moment of Hezbollah's kamikaze UAV struck the road in Kiryat Shmona in Israel early this morning. https://t.co/XQfE8t7yvD pic.twitter.com/JMsdbw0mgh — Çağatay Cebe (@Mucagcebe) August 25, 2024

《以色列時報》報導，以色列情報評估，真主黨原計畫向位在以色列中部赫茲利亞市（Herzliya）附近的格利洛特（Glilot）基地發射飛彈，該基地設有多個以色列國防軍情報單位，同時也是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）總部所在地。