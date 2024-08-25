56歲的邱淑貞，1992年拍攝《赤裸羔羊》，當時這部轟動台港的電影，讓邱淑貞一舉從玉女形象，轉型為性感女神。而今時隔32年，《赤裸羔羊》監製兼編劇的王晶透露，其中一場和任達華的激情戲，因為遮掩重要部位的膠布不停穿幫，所以最後邱淑貞是真的全裸上陣。

王晶在YouTube個人頻道《王晶笑看江湖》中，再次聊到當年邱淑貞的重要轉型之作，《赤裸羔羊》。王晶表示原本劇情是帶有些搞笑，「女主角師父」這個角色他花兩個月想說服蕭芳芳，讓她扮演一個搞笑的老姑婆，但一出手就是無敵的 。不過開拍第一天，海報先公開，變成三級裸露的感覺，蕭芳芳就拒絕演出。後來請到形象性感的姚煒來幫忙，就捨棄那些搞笑和有趣情節，最後改成了驚險、性感和懸疑。

邱淑貞師父的角色，最終由姚煒飾演，左起邱淑貞、姚煒、吳家麗。（圖／中時資料照）

而事實上，《赤裸羔羊》儘管設定三點不露，但連女主角邱淑貞一開始也是考慮很久。因此拍攝時，王晶特別給她充分的安全感，「幾幅很性感的海報，當時由香港PLAY BOY中找一個女攝影師拍。到拍電影時，除了服裝或攝影師，連我和霍耀良都不可以留在內，都走了出去。」

邱淑貞在《赤裸羔羊》中大尺度演出。（圖／YouTube 王晶笑看江湖）

只要有裸露的鏡頭就清場，只留下女性工作人員。直到一場邱淑貞和任達華的激情戲，王晶和導演霍耀良不得不在，「我拿相機，霍耀良拿一部相機，攝影師拿一部相機，基本上三部機器盡量想在最短的時間拍好所有畫面，讓她不需要忍受這麼久。其實對女演員來說，這種情況都挺折磨的。」

邱淑貞在《赤裸羔羊》中大尺度演出。（圖／YouTube 王晶笑看江湖）

但這時卻出現狀況了，因為邱淑貞遮住重點部位的膠布，範圍實在太過突出，不斷穿幫；王晶只好跟她說「我說這樣不好看的，你信不信我，你信我就不要貼，我保證你看不到。」王晶的1句保證，最後真的說服邱淑貞撕下膠布，全裸上陣。

王晶證實邱淑貞《赤裸羔羊》激情戲沒貼膠帶，全裸上陣。（圖／YouTube 王晶笑看江湖）

之後他為了承諾，在剪接間花三天時間，逐格逐格檢查，只要有露一點點都剪掉。而王晶也強調絕對沒有所謂的導演版，「因為我答應她，我都會守諾言，我一剪完出來把沒有用的全部消滅了。因為你如果這樣的承諾都守不到，你就不是男人。」

結果《赤裸羔羊》在港台票房近千萬港幣，邱淑貞晉升一線女星，隔年入圍金像獎最佳女主角。也同樣是在這部戲之後，邱淑貞奠定了性感女神的地位，開始被稱為王晶的第一位「晶女郎」。