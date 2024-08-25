2024年企業射箭聯賽25日繼續在南投向山行政暨遊客中心、日月潭旁進行，東道主台中銀行對上協會青年隊的男團靠著范姜益鴻戲劇性逆轉勝，單日拿下3點勝利，穩住排名第三位置，順利替主場日收官。

台中銀行今天張譯中的男單、蘇芯羽／林育淵的混雙都過關，最後一點男團張譯中／林育淵／范姜益鴻陷入苦戰，第二回合的第一箭范姜益鴻發生4分失誤箭，連自己都露出不可置信的表情，積分一度以2比4落後。

幸好台中銀行第四回合回神，連3支十分箭將賽事逼進加射，延長賽范姜益鴻又射出十分箭，成功製造學弟壓力，加射比分29比27、總比分5比4驚險獲勝，全隊在休息區大喊「范姜！范姜！」，連下一場的新竹市愛山林國手好友林子翔都前來道賀，相當歡樂。

「很久沒上場了，有點放不開，出現四分箭之後有點沒自信，但教練跟隊友都一直給我鼓勵。」范姜益鴻本季只有4次出賽紀錄，上次在企聯亮相已是6月30日第6輪在新竹孔廟對彰化銀行的男團，當時相同陣容，以2比6敗北。

范姜益鴻表示，不僅教練給他信心，他也想拿出學長的樣子，「男團這3人當中，我是待最久的，想回應大家的期待，很高興關鍵時刻能射到10分。」