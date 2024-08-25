美、歐與英國等三大主要央行官員在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上，紛紛暗示在未來幾月降息，或是進一步調降利率；美國聯準會（Fed）主席鮑爾也坦言，「政策調整的時機已到來」。

此次鮑爾談話，給足市場對於9月降息的信心，幾乎篤定降息；至於降息幅度，根據CME的FedWatch工具，交易員預計下月降息1碼的可能性約為70％，降息2碼可能性為30％。（本文未完，全文見此

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