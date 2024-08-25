國慶晚會預計10月5日於台北大巨蛋登場，外界關注首位攻蛋的藝人身份，台北市長蔣萬安多次喊話台語歌后江蕙復出，但不只北市瞄準江蕙，高雄市長陳其邁也積極力邀江蕙。蔣萬安表示，希望江蕙能夠在歷史一刻復出登蛋獻唱，「我想也只有二姐江蕙能夠匹配這樣歷史的時刻」。

蔣萬安指出，大巨蛋在國人引頸期盼32年後，終於在去年完工、舉辦棒球賽事，今年則盡全力排除重重限制，終於能夠舉辦非體育賽事，希望在大巨蛋舉辦歷史上首次非體育賽事活動時，江蕙能夠在歷史的一刻復出登台獻唱，「我想也只有二姐江蕙能夠匹配這樣歷史的時刻，當然我想我們會持續地努力來爭取二姐的復出。」

他強調，希望江蕙登蛋，完全與政治或演唱會經濟考量無關，長遠來看，則期盼所有台灣民眾喜愛的歌手、樂團，都可以登上大巨蛋。

蔣萬安說，國慶晚會今年在北市舉行，是睽違多年後回到北市，市府非常期待，將依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」審查，通過後就確定會在大巨蛋舉行，希望活動可以融入更多中華民國元素，並讓國人都一同慶祝中華民國113年的生日。