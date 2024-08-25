桃園市楊梅區公所今天舉辦「2024鐵道邊有藝術系列活動」，作為「2024富岡鐵道藝術生活節」公所主題日，一大亮點是由在地環保鐵雕藝術家鄭炳和精心創作的裝置藝術，副市長蘇俊賓表示，富岡曾是桃園最大穀倉集散中心，蘊含許多精彩文化，市府將持續支持富岡鐵道藝術生活節，吸引更多人透過富岡認識楊梅，進而愛上桃園。

楊梅區公所表示，鄭炳和以回收廢鐵為材料，將其轉化為具有豐富表現力的藝術作品，展現出鐵道的堅韌與美感。這些作品不僅具有視覺上的衝擊力，更傳遞了環保與再生的理念，未來一年將成為富岡火車站的新地標，與富岡小鎮的鐵道歷史相得益彰，為當地增添濃厚的藝術氛圍。

蘇俊賓則說，鄭老師的創作源於他擔任桃園環保局長時所推動的資源回收形象改造計畫，沒想到改善環境品質的同時，竟無意催生出如此精彩的藝術作品。楊梅區公所表示，「2024鐵道邊有藝術系列活動」目的透過文化與藝術的結合，推動地方文化的持續發展，喚起更多人對鐵道歷史與地方文化的關注，並鼓勵年輕一代參與地方文化保護與藝術創作，共同打造更具活力與創意的小鎮。另「2024富岡鐵道藝術生活節」歡迎民眾前來楊梅富岡。