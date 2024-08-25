薔薔直率性格深受觀眾喜愛，在YouTube頻道擁有70萬訂閱，人氣超高。不過近來她飛往西班牙拍攝Vlog時，竟在全球最大的ZARA門市遇到小偷，全身加起來價值20多萬財物被洗劫一空，讓她當場崩潰痛哭。

薔薔到西班牙血拚，第一站前往全球最大ZARA門市採購。四層樓佔地2300坪，薔薔目擊整棟建築時還驚呼：「太大了吧！」不過試穿後，準備將戰利品帶走的她，卻發現放在沙發上的包包不翼而飛了，氣得質問看管的團隊工作人員：「你親眼讓別人在你面前把它拿走，我真的是服了你，在你旁邊你顧的，怎麼這樣，你怎麼顧的，包包不見了！」接著像無頭蒼蠅般到處尋找。

薔薔試完衣服後，隨身包包竟然不翼而飛。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT ）

薔薔在西班牙逛街，包包慘被偷。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT ）

包包裡不僅有13萬帶鑽卡地亞黃金戒指，加上其他財物總計損失20多萬，讓她氣到不停責備同行工作人員：「怎麼會在你們眼前消失？你們3個人坐在那裡，包包直接被提走，我就是放在你正前方，我以為你會看著。我去試穿衣服的時候，我還親眼看到它在你旁邊，結果出來的時候已經不見了，我以為你會幫我看好的，因為裡面有最貴重的東西。」只見薔薔越罵臉色越凝重，直接蹲在地上崩潰落淚。

薔薔在西班牙街頭崩潰落淚。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT ）

但一連向3位店員求助後，請求調閱監視器畫面，店家卻表示要保護資料畫面，不能對外提供，要求薔薔一行人去報警。前往警察局途中，薔薔再次崩潰到在街頭大哭：「我真的覺得很煩，重點是你們3個人，你們3個人顧那個包包，連空拍機也掉了，香港買的東西全不見了」，同行工作人員推測被偷的原因：「進去挑很多東西，然後有人在拍，可能一進去就被盯上」。

店家表示要保護資料畫面，不能對外提供，要求薔薔一行人去報警。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT）

只是報警後要求查看監視器，卻也遭到警方拒絕：「我們記錄犯行，發送給調查小組，然後調查小組詢問Zara，他們(Zara)再把影片傳送給調查小組，可能會耗時幾天或幾週。」對於問及被偷的東西是否能找回來？警方斬釘截鐵表示：「這是非常困難的」，並要求薔薔把戒指照片寄到指定信箱，以便警方搜尋。

薔薔透露包包裡卡地亞戒指價值13萬。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT ）

警方透露竊賊或許是犯罪集團，潛伏在Zara商場中，偷到東西就直接變賣「這是一個龐大行動，就像電影一樣。」薔薔也非本日首樁案例，藉此提醒旅客包包不可以離開視線，皮包建議擺在前側口袋，避免讓竊賊有機可趁。

警方表示在當地東西失竊要找回來有難度。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YT ）

只是之前薔薔才PO照，神秘表示「哪裡不一樣？」結果被發現，她左手無名指上戴著閃亮鑽戒，紛紛猜測她是否好事將近。如今包包遺失，不知放在裡頭被偷走的戒指是否同一個，才讓薔薔如此崩潰。