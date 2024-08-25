員林市祖父母節慶祝活動，今 (25) 日在員林公園登場，有25組祖孫報名參加「愛的告白」，上台擁抱對方、大聲把愛說出來，活動中，80歲的江阿公是最高齡長輩，他說孫子自小懂事讓他「深覺光榮」，25歲孫子則告白，爺奶的處事哲學，自己自小奉為圭臬，祖孫互動溫馨感人。

員林市公所今年首度舉辦祖父母節慶祝活動，今 (25) 日恰逢祖父母節，活動在員林公園登場別具意義，許多三代同堂扶老攜幼一同參與「愛的告白」、「祖孫協力闖關趣」活動，現場約有500人參加活動相當熱鬧，彰化縣長王惠美、員林市公所主任秘書賴冠宇、員林市民代表等人共同見證溫馨時刻。

「愛的告白」活動中，報名的25組祖孫分梯次上台進行告白，80歲的江武雄誇孫子自小自動自發，不需長輩擔心，讀軍校、赴美就學讓他「深覺光榮」，他的孫子則說，從小跟著擔任鄰長的爺爺發公所傳單，讓他學到負責任，爺奶的「做人老實、學習勤奮、做事認真」處事哲學，自己至今奉為圭臬，互動溫馨。

活動也設計了「祖孫協力闖關趣」的挑戰環節，有「一起一起 祖孫齊心」、「水潤你我 合作傳情」、「擲出精彩 包你開心」、「手把手 一起飛」、「心有靈犀 祖孫合一」、「滾入你心田」等6個關卡，考驗祖孫們的默契和合作，參與者熱情高漲，活動現場熱鬧非凡。

王惠美致詞時指出，「員林市衛生所暨長照社福大樓」即將在今年啟用，並設有不老健身房，有衛生所開立運動處方籤，提供長輩合適的場域活動筋骨，亦設有育嬰中心、育兒親子館、日照中心，讓大員林地區全齡層都能受到更好的照顧。

賴冠宇表示，祖父母節的設立源於對長輩辛勤付出的感激與尊敬，讓孫輩能理解祖輩那代辛苦的打拼、養育子女，一代傳承一代，希望透過精心安排的活動內容，傳承孝道，使參與民眾更加珍惜與長輩共度的時光，並向長輩表達敬愛與感謝。