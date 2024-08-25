被封為「貴婦版大S」的名媛夏黃廉盈，在3年前與夏天倫結束長達12年的婚姻。怎料，夏天倫日前卻突然開撕前妻，質疑對方利用小孩炒作形象，甚至還會偷紅包錢，引發關注。為此，熱愛評論時事的網紅陳沂，見狀也發聲痛罵：「真的爛透了吧！」

美商Supperclub創始人夏天倫，22日突然在threads上開撕前妻夏黃廉盈，更以對方名字把故事命名為「連贏夢遊仙境」。他強調手上已準備好30天的爆料文，要以每日一篇「馬拉松」的形式公布，喊話前妻答應他的條件。

夏天倫在文中爆料，夏黃廉盈離婚後先是消失2、3個月，在突然說要跟孩子吃飯，「一直叫孩子拍照、換衣服、拍照、換衣服、拍照。吃完飯就把孩子丟回給前夫。」再來分批PO文刻意營造好媽媽的形象賣東西。此外，夏黃廉盈還會趁孩子出國，跑到住處偷孩子多年以來存下的紅包錢。

夏天倫希望，夏黃廉盈別再使用任何有關「夏家」的肖像與內容，並呼籲對方能歸還這10年來夏家長輩給孩子們的所有紅包，總額高達280萬元。他強調，只要前妻都有完成上述條件等等，他就會停止這場馬拉松爆料。

夏天倫（右）開撕前妻夏黃廉盈（左）。（圖／中時資料照）

為此，陳沂今（25日）在臉書上直呼：「連贏夢遊仙境超精彩。」特別是紅包的金額，讓她超級震驚，「本來想說紅包錢了不起幾千塊，結果貧窮限制了我的想像，兩個小孩從小到大的紅包錢竟然高達280萬。」

不過針對夏黃廉盈利用孩子的行為，讓陳沂感到相當不滿，「對別人的感情我是沒什麼興趣啦！但是把小孩當成自己愛慕虛榮的工具，真的爛透了吧！」