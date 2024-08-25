國民黨高市資深議員黃紹庭狠酸，現在是農曆7月，奉勸綠營不要隨便起乩、鬼話連篇，到現在還在蹭韓。（黃紹庭提供）

國民黨高市議會總召黃香菽呼籲，民進黨不要再扯到賽馬場、摩天輪，別用政治語言口水，製造社會對立。（黃香菽提供）

國民黨高市議員許采蓁嗆綠營

曾任高雄市副市長的台北市副市長李四川今（25）日為基隆市長謝國樑站台時呼籲，民眾10月13日要投下不同意罷免票，以免像高雄罷韓時，許多市民後悔莫及。高雄綠營反嗆，「市民後悔的是一開始就投錯人。」對此，藍營反酸，「民進黨忘了7月高雄颱風水災慘重嗎？市民只想說『邁』擱淹大水。」

民進黨高市黨部主委黃文益批評，李四川在幫謝國樑「反輔選、高級黑」。韓國瑜的政見，無論是愛情摩天輪、賽馬場、挖石油還是F1賽車，都沒有看到具體作為；陳其邁則在補選上任後2年拚4年，爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎。

對此，國民黨高市資深議員黃紹庭狠酸，「現在是農曆7月，奉勸綠營不要隨便起乩、鬼話連篇，到現在還在蹭韓，上月颱風造成高雄淹水慘重，比陳菊時代還慘，陳其邁執政根本不及格，怎麼不見綠營出來講話，只會監督特定的顏色，而不是監督市政。」

黃紹庭進一步提到，「過去韓市府執政2年，也曾歷經颱風，卻沒有如此嚴重災情，如今高雄人仍有感於韓國瑜做的清淤、防洪，而川伯就是最大的功臣，韓市府動用特支費、預備金，增加清淤預算，請問邁市府今年清淤有落實嗎？為何過去不淹的地方也淹了？請民進黨摸摸良心，不要為了黨意，而不顧民意。」

國民黨高市議員許采蓁提到，「當年罷韓有很多因素，但當年韓市長被拿來攻擊的每件事，都一件件被如今的高市府還給他公道。當年民進黨說路平、燈亮、水溝通只是基本功，還說愛河因為韓國瑜變色、說韓國瑜上任就有登革熱。」

然而，許采蓁直指，高雄大淹水才發現不是每個人都能做好基本功、發現愛河本來就會變色，連登革熱都比韓國瑜在任時更嚴重，「高雄市民有沒有後悔，我想只有市民清楚」，但民進黨的確一直在還當初的韓國瑜市長公道。

國民黨高市議會總召黃香菽表示，高雄這次淹大水，市民才有感「川伯說的路平、燈亮、水溝通」很重要；雖然每個人各有立場，但呼籲民進黨不要再扯到賽馬場、摩天輪，別用政治語言口水，製造社會對立。