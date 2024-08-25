台北大巨蛋消防安檢日前過關，天王周杰倫（周董）傳出是打頭陣開演唱會、破蛋呼聲最高的人選之一，周董旗下藝人兼好友Darren邱凱偉25日與黃姵嘉、王少偉、楊銘威25日出席華視《我的婆婆怎麼那麼可愛2》粉絲見面會，被問及此事時表示：「真的還不知道啦，還沒有討論過，還在等，要等公司正式公布，這滿嚴謹的，要等確認才可以跟大家講。」

Darren表示，已經很多朋友打來問他是否可以幫忙買票，「而且每個人問的月份都不一樣，有些人居然連演唱會宣傳的照片、日期都有了。他們竟然相信！」他呼籲大家不要亂相信不實訊息，要相信官方公布的消息。劇中曾詐騙老人的王少偉突然角色「蘇秉孝」上身：「其實我已經印很多張出去了！」Darren也搞笑接話：「好像都是你在賣的吼！」

Darren邱凱偉、黃姵嘉、王少偉、楊銘威25日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》粉絲見面會。（華視提供）

王少偉有感而發表示：「詐騙這麼多，就是因為好賺，因為很多人不會去求證，看到有網頁、照片、日期，錢就交出去，等很久發現沒票，才知道受騙。」他又化身「秉孝」說：「我常騙人啊！演這角色很過癮，可以做很多平時不會做的事，秉孝不只是嘴巴騙老人，還去老人院騙他們，他們很好騙、講什麼都信，當下覺得他們是真的相信我！」

王少偉劇中扮女裝引起極大迴響與笑果，他笑說沒想到小反串與惡搞，經過剪接跟攝影師的巧手居然滿多人喜歡與獲得好評，自己看到播出也覺得：「這女裝可以喔！還有人講說我的戲路應該改成女裝！我就放超開，只差腳沒打開啦，可能個性關係，又長期在做綜藝，對男扮女裝沒太大包袱，盡興在角色裡玩耍，朋友也稱讚我男扮女裝好看、以後可以走這路線，不知道哪隻眼睛有問題！」

Darren邱凱偉、黃姵嘉、王少偉、楊銘威25日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》粉絲見面會，私下互動搞笑。（華視提供）

是否會期待演回帥哥？Darren稱讚：「他已經一輩子都在做帥哥！」王少偉補充說：「我跟Darren兩人同一天生，只差時辰不一樣，他中午12點，我晚上9點，我們個性向，都喜歡玩反差大的東西，都是團體出身。Darren也是一輩子都帥哥。」3個男生還開玩笑說第3季可以反串演3姊妹，Darren搞笑：「楊銘威也可以啊，一定會很美，會讓我有點衝動！」

Darren邱凱偉25日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》粉絲見面會，被關心老闆周杰倫大巨蛋開唱進度。（華視提供）