世界各國都存在政治世家，但它們在東南亞的影響力似乎正在加強。在泰國、柬埔寨、菲律賓和印尼，資深政壇大老的子女正從父親手中接過權力棒。

據泰國公視報導，政治世家通常是一個家庭裡有幾位成員（通常是幾代人）參與政治。政治家族成員可能有血緣關係，也可能有婚姻關係。

著名的政治世家包括印度的甘地家族、加拿大的杜魯道家族，以及美國的甘迺迪家族、布希家族和柯林頓家族。僅在美國，就有約700個家族被視為「政治世家」，而其定義是擁有2名或更多曾在國會任職的成員。

喬治華盛頓大學前媒體與公共事務教授赫斯（Stephen Hess）表示，自1774年以來，美國當選國會議員的約1萬人中，所謂的政治朝代就佔了1700人。

至於東南亞最強的政治世家，非泰國莫屬。泰國有大大小小的幾個政治世家，但泰前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的西那瓦家族無疑是最強大、最有影響力的。迄今為止，該家族已產出4名泰國總理。

從這個大家族族長戴克辛說起，戴克辛2001年2月至2006年9月擔任2屆總理，他的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）和妹婿頌猜（Somchai Wongsawat）繼任總理。現在，戴克辛最小的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）於本月21日滿38歲，成為全泰最年輕的總理。貝東丹也是泰國，繼她姑姑盈拉之後的第2位女總理。

再來是柬埔寨。去年8月，柬埔寨發生政權交接，擔任總理38年的洪森下台，由他的兒子洪馬內（Hun Manet）繼任。

洪森政治盟友的子女也加入了洪馬內的新內閣。洪馬內現年46歲，畢業於美國西點軍校，並獲得紐約大學碩士學位和英國布里斯託大學博士學位。

緊接著，印尼即將卸任的總統佐科威（Joko Widodo）被指控試圖通過提名其長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），作為國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）2024年總統選舉的競選搭檔，來打造一個新的政治世家。

普拉博沃最後贏得選舉，並將於10月佐科威離任後就任總統。佐科威2019年10月開始他的第2個，也是最後一個五年任期，該國憲法已禁止他再次參選。然而，他的長子現在是當選的副總統。

除了佐科威的家族外，印尼還有其他幾個著名的政治世家。其中包括印尼首任總統蘇卡諾的女兒、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri），以及前總統哈比比（B.J. Habibie）和前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）。

東南亞其他地方

在新加坡，前總理李顯龍是該國國父兼開國總理李光耀的兒子。李顯龍是新加坡第3任總理，從2004年8月到2024年5月，任職近20年。不過李顯龍已於今年5月交棒黃循財。

菲律賓至少有3個顯赫的政治世家，馬可仕家族、艾奎諾家族（Aquino）和馬嘉柏皋家族（Macapagal）。

迪奧斯達多·馬嘉柏皋（Diosdado Macapagal ）1961年至1965年擔任菲國總統，他的女兒格雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）於2001年至2010年擔任總統。

老馬可仕（Ferdinand Marcos）於1965年至1986年任職，他的兒子小馬可仕「邦邦」（Bongbong）是現任總統，自2022年起就任。

柯拉蓉（Corazon Aquino）從1986年到1992年擔任總統，她的兒子艾奎諾三世（Benigno Aquino III）在2010年到2016年期間追隨她的腳步。

在馬來西亞，拉薩（Abdul Razak Hussein）於1970年至1976年擔任馬國第2任首相，他的兒子納吉（Najib Razak）2009年至2018年擔任馬國第6任首相。

寮國的部分，執政的寮國人民革命黨前總書記凱山·豐威漢（Kaysone Phomvihane）和坎泰·西潘敦（Khamtai Siphandone）的家族擔任多項重要政治職位。

西潘敦的兒子宋賽·西潘敦（Sonexay Siphandone）是現任總理，凱山的兒子賽宋蓬（Saysomphone Phomvihane）是國民議會議長。