韓國國會立法調查處近日建議徵收「養寵稅」以籌措動物保護政策所需資金，然而，該提案引發了社會各界的熱烈討論和擔憂，寵物業界擔憂額外徵稅增加飼主負擔，恐怕導致棄養率上升。

立法調查處在《2024國政監查焦點分析》中主張，政府立法禁食狗肉後，有45萬隻原先被養殖於食用的犬隻即將被釋放，徵收養寵稅可以保障財源，解決禁食狗肉後衍生的一系列問題。韓國法律已明確禁止屠宰、加工和銷售狗肉，並為狗養殖場停業與轉業提供法律依據，法案寬限期將於2027年8月結束。

然而，在推行禁食計畫過程中，政府與養殖業者之間的矛盾不斷加劇，其中主要問題就是如何保護農場釋放的大量犬隻。農林畜產食品部統計顯示，全國養殖業者約有45萬隻狗，而地方政府的動物保護中心每年僅能處理約10至14萬隻。犬隻若集中釋放，現有資源將難以應對。

韓國政府在考慮養寵稅時參考了德國模式。德國將「寵物狗稅」劃為地方稅，例如柏林對第1隻寵物犬徵收120歐元稅金，第2隻徵收180歐元。導盲犬、救援犬及因動物保護所領養的犬隻，可獲一年稅金豁免。類似的稅收政策在奧地利和荷蘭也有實施。

韓國《中央日報》指出，養寵稅是總統尹錫悅大選期間的政見之一。尹錫悅曾表示，寵物登記造冊後雖然需繳納少量稅金，但飼主可享受醫療保險等優惠。

報導分析，部分民眾擔心增設養寵稅會導致寵物被遺棄，尤其是經濟負擔較重的高齡家戶。韓國寵物產業聯合會會長李基載（音譯）指出，德國也有人以寵物稅實際效用不彰為由建議廢除，而在韓國郊區，許多高齡人養狗是為了看顧家中，如果必須繳稅，他們可能會選擇將寵物遺棄。