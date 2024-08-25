「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」即將於9月2日開跑，台北市長蔣萬安25日也體驗台北捷運限定版「爵士快線」列車發車，他表示，希望讓音樂融入在城市的每個角落和生活中，接下來也會持續擴大潮台北的規模，今年先示範性舉行，明年正式把潮台北的規模確定，

板南線「北捷爵士快線」專屬列車25日出發，邀請台北爵士大樂隊Taipei Jazz Orchestra好手進駐3節車廂，結合台灣古典樂及爵士樂進行獨奏演出，蔣萬安也搭乘列車體驗。

蔣萬安指出，爵士快線是全國首班，主要結合台北爵士音樂節和潮台北的活動，，因此特別安排在周末午後，讓大家搭乘捷運時可以欣賞爵士樂團現場演奏，和音樂一起律動、感受音樂氛圍。

他也宣布，台北的全新品牌Trendy Taipei潮台北將於9月2至8日正式登場，結合音樂、電影、科技、新創和產業等，不只邀請國內外許多歌手、團體在台北流行音樂中心開唱，還有許多Live House響應，即日起至9月8日淡水信義線，車站進站音樂也同步變「聲」爵士風，並做彩繪車廂，讓城市沉浸在音樂饗宴中。

蔣萬安強調，接下來會持續擴大潮台北的規模，今年先示範性舉行，以北流為核心拓展到捷運、Live House等地，明年正式把潮台北的規模確定，並檢討、改善活動。

此外，9月6日、7日下午，爵士樂隊也將於淡水信義線列車上快閃演出；台北爵士音樂節則將於9月6日至8日在大安森林公園登場，以「龍來舞爵士」作為活動主題；台北音樂不斷電10周年演唱會於9月7日、8日在北流舉辦，開放民眾免費入場。