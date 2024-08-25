「超犀利趴13」今（25日）第2場，下午4點登場高爾宣，以〈Everybody Bounce〉、〈Benz Booty〉等12首歌呈現45分鐘極致演出，他開心說：「早安大家，會不會一早就很吵，但大家離我好近、很讚耶！今天很有Fu（feel：感覺）。」

為了帶給大家不同的視聽體驗，他邀請PIZZALI、王ADEN擔任嘉賓合唱〈狠操俱樂部〉等歌同樂，高爾宣還走下台站在搖滾區的觀眾席演出，氣氛超嗨。意外的是，他唱完最後一首歌時，右肩突發慣性脫臼，他處變不驚地說：「等一下我手脫臼了。」接著原地將肩膀喬回去，前後過程約僅10秒鐘，險些嚇壞現場觀眾。

高爾宣右肩突發慣性脫臼。（鄧博仁攝）

鼓鼓、蕭秉治組成的限定團GX，今使出大絕招，不僅獻唱五月天的〈志明與春嬌〉，還準備多首經典雙人男團組曲，包括無印良品〈掌心〉；動力火車的〈忠孝東路走九遍〉等歌。12月將首度攻蛋的蕭秉治，門票今開賣隨即傳出將完售的好消息，他開心說：「還剩一點票，因為1點鐘有清票。」鼓鼓也以超犀利趴的尖叫聲當作基底，希望屆時大家也能如此熱情。