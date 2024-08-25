菲律賓再次指責中國大陸戰鬥機在南海爭議海域的活動過於危險，殲11B戰機在菲律賓公務飛機旁邊釋放熱焰彈，對飛行造成危險 。

防衛部落格(Defense Blog)報導，馬尼拉稱，解放軍空軍在過去一星期間，多次對菲方公務機發動騷擾，其中一次，兩飛機的距離僅15公尺左右，並且釋放g熱焰彈。

最近一次衝突發生在8月19日，報道稱，菲律賓漁業和水生資源局(BFAR)的一架西斯納飛機(Cessna aircraft)在黃岩島附近飛行時，一架中國戰鬥機進行了「不負責任和危險的演習」。據菲律賓的說法，這架殲11戰機無端「騷擾」，並且「在危險的近距離多次發射熱焰彈」。

工作組在聲明中特別發布了影片片段以茲證明。

Some ancient 🇵🇭 BFAR Cessna intercepted by a naval J-11BSH from 26th AB - Huangyan island



Probably the last land based unit of navy pic.twitter.com/l9DpV9sHmq — Húrin (@Hurin92) August 24, 2024

據報道，8 月 22 日在中國大陸控制的渚碧礁附近，也發生了類似事件，當時在同一架菲律賓飛機附近發射了照明彈。據報道，這架飛機當時正在菲律賓專屬經濟區（EEZ）和領海內執行監視和攔截偷捕魚的行動。

菲律賓聲明稱：「陸方這些行為表現出危險，危及船上人員的安全。」

熱焰彈是軍用戰機的自衛設備，利用高熱作為誘餌，以防止追熱飛彈襲擊。它也可以擔任照明或是其他用途。菲律賓表示，中方戰機釋放熱焰彈是魯莽和挑釁性的。

大陸外交部在星期五做出回應，承認兩架菲律賓軍機於8月22日進入渚碧礁上空的行動；卻沒有提及 8 月 19 日早些時候在黃岩島附近發生的事件。