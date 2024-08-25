財政部說明，房屋稅新制透過調整稅率，除加重多屋族空(閒)置房屋持有稅負，促使住家用房屋釋出作有效利用外，房屋稅新制就自住住家用房屋(下稱自住房屋)適用優惠稅率1%(單一自住)或1.2%，參照自用住宅用地適用地價稅優惠稅率2%，增訂「辦竣戶籍登記」之要件，房屋符合無出租或供營業使用；本人、配偶或直系親屬實際居住用並於該屋辦竣戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，納稅義務人應於房屋稅開徵40日(即3月22日、明年3月22日適逢假日，展延至3月24日)以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報按自住優惠稅率課徵房屋稅。

財政部進一步說明，為確保民眾權益並兼顧簡政便民，今年6月30日以前房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，納稅義務人本人、配偶或直系親屬已於該屋辦竣戶籍登記者，納稅義務人無須申報，房屋所在地稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住稅率課徵房屋稅。至尚未辦竣戶籍登記者，各稽徵機關已訂定輔導措施，將寄發輔導通知書，輔導於明年3月24日以前辦竣戶籍登記，其經輔導並於明年3月24日以前辦竣戶籍登記者，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住稅率課徵房屋稅，納稅義務人亦無須申報；屆期仍未辦竣戶籍登記者，將自明年114年期起改按非自住住家用稅率課徵房屋稅。

財政部補充說明，依房屋稅條例規定，房屋稅徵收率係授權地方政府因地制宜，於法定稅率範圍內訂定。為使各地方政府訂定差別稅率有其準據，且為使發展情形類似之地方政府訂定之差別稅率不致差異過大，該部已公告或發布相關子法規(例如：房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準等)，供地方政府參考。目前連江縣、新竹縣及新竹市3縣市已完成修正所轄房屋稅徵收率自治條例，該部將持續關注各地方政府研修自治法規之辦理情形，以利明年5月1日房屋稅順利開徵。