美國籍男子孟柏地與妻子孟雲在台灣奉獻服務近40年，雙雙通過衛福部馬偕計畫審查，獲移民署頒發永久居留證。（移民署台中市第一服務站提供）

美國籍男子孟柏地與妻子孟雲1986年到台灣宣教，當時因買不到前往東部的火車票而陷入困境，所幸得到站務員熱情協助，深深感受到台灣人的人情味，決定留在此服務，至今已過了近40年，兩人雙雙通過衛福部馬偕計畫審查，獲移民署頒發永久居留證，決定未來繼續留在台灣奉獻。

擁有外國人高挑的身材與深邃五官，孟柏地與孟雲從年輕時就立志為宗教奉獻，兩人剛結婚就飄洋過海到台灣傳道，有時也教授英文、聖經課程，並分享他們的婚姻經營之道。

孟柏地說，30多年前的某一次農曆春節期間，他受邀到東部演講，卻在即將出發、購買車票食才發現火車票一票難求，當下真的不知該怎麼辦，心想絕對不能失信於對方，只好向站務員求助，當時對方不知道他會說中文，幾名台鐵員工討論如何幫忙，甚至說「在陌生國度買不到車票一定很無助，一定要幫忙解決問題」，讓他心中大為感動。

孟柏地笑說，後來在站務員協助下終於順利搭上火車並完成演講，深深感受到台灣人的善良與濃厚的人情味，覺得台灣就像是自己第二個家，決定在此定居，沒想到一晃眼就過了近40年，也更感受到「住在台灣『金甲賀』」，未來希望藉由自己的付出與陪伴，讓社會有更多善的循環。

在台灣多年，夫妻兩人也盡己之力幫助他人，現在與孟雲一起參與服務工作的「小娟」就曾因嚴重車禍、母親驟逝大受打擊，一度喪失求生意志，所幸孟雲的陪伴、帶領，終於重新建立起自我價值並展開新生活。

有感於兩夫妻長期為台灣奉獻服務，馬偕計畫審查通過並頒發給他們永久居留證，由移民署台中市第一服務站主任王驥代表頒發，感謝他們並盼藉此讓善意持續擴展。