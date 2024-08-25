桃園威秀影城大廳。(桃知道提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園威秀影城影廳內部。(桃知道提供／蔡依珍桃園傳真)

富晟國際開發股份有限公司總經理 林天瓊(左一)、威秀影城股份有限公司董事長 王超立(左二)、桃園市立圖書館館長 施照輝(左三)、富晟國際開發股份有限公司董事長 詹婷怡(右三)、威秀影城股份有限公司總經理 林敬修(右二)、威秀影城股份有限公司財務長 杜文蘅(右一)。(桃知道提供／蔡依珍桃園傳真)

有最美圖書館美譽的桃園市立圖書館新總館，圖書館2022年開幕以來人潮不斷，期待已久的電影院棟也將於8／26試營運，除了引進威秀影城，更有許多桃園首發及獨家品牌像是「Wired Tokyo」、「雞湯大叔」、「法國的秘密甜點」，還有特色店鋪如「7-11HelloKitty限定店」和「金色三麥-哈利波特特色店」，就連Mister Donut、星巴克等也打造成書店風格，提供多元的美食與購物新選擇。

「桃知道GELEVEN PLAZA」位於桃園市藝文特區精華地段，是一個嶄新型態的複合式潮文化基地。藉由桃園國門及多元文化之都優勢，以打造桃園Culture Hub為目標，致力於影視文創、藝文展演、內容產業與特色IP、及設計書店的經營將成為桃園地區最重要影視文化及商業娛樂地標。

新複合式商場陸續已營業的有最美書店蔦屋書店、Wired Tokyo餐廳及星巴克，為全台最美圖書館豐富空間元素，吸引大量網美前來拍照留念；另外，金色三麥、繼光香香雞及法國秘密甜點等知名品牌也已陸續開幕，吸引了眾多饕客前來品嚐。

比鄰最美圖書館的桃知道GELEVEN PLAZA將於8月26日（一）開始試營運，威秀影城首次進駐藝文特區，是威秀旗下的第20個據點，也是桃園市的第2座影城。以時下流行的中小廳觀影趨勢，配置了4個影廳，共386個座位，將以「知識電影方舟」為概念，成為桃園影迷探索全球藝術文化的全新據點。當下最熱門的人氣電影及影展藝文電影併進，為大桃園地區影迷帶來多元的觀影選擇。

試營運前，威秀影城特別邀請貴賓提前參觀影城，為未來更好的服務導入作提前佈局。威秀影城股份有限公司董事長王超立及富晟國際開發股份有限公司董事長詹婷怡特別在並與影視界合作夥伴齊聚交流，現場也邀請桃園市立圖書館館長施照輝共同見證這一個令人興奮的重要時刻。王超立董事長表示，桃知道威秀影城將結合桃園最美圖書館及桃知道GELEVEN PLAZA的藝文文創特色，以泛娛樂映演為主軸，提供多元豐富的觀影體驗。

桃知道也集結首發及獨家品牌一起試營運，首發品牌的「Wired Tokyo」、「雞湯大叔」、「法國的秘密甜點」，還有特色店鋪如「7-11 Hello Kitty限定店」和「金色三麥-哈利波特特色店」;書店風格的Mister Donut、星巴克、繼光香香雞、涓豆腐、德國農莊、喜樂紅豆餅等。

年輕人最愛的潮世代潮品牌及IP品牌也集結在此，包括桃園首發專櫃品牌的「蔦屋書店」、麗嬰國際旗下品牌的星奇巿,全台獨家首發品牌的潮世代為之風狂的「52TOYS」、「萬代GBO」(第二階段加入)，十二籃 選 (T.C) 文創選物店（文創風年輕人的愛店），以及3樓也規劃了展演空間，天天有活動，讓民眾未來在桃園也能就近體驗國際藝文饗宴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！