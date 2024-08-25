女星小嫻（黃瑜嫻）去年宣布考上屏東大學音樂系，即將在今年9月入學。而她的YT頻道卻停更105天。近日她上傳影片並說明原因，坦言自己這幾天經歷很多事，其中外婆離世讓她打擊非常大

小嫻更新YT頻道，透露從小照顧自己的外婆離開了，媽媽在她高中時生病，因此沒辦法照顧她和她聊天。因此在她成長過程中，只要有發生任何事，她都會告訴外婆，對她來說，外婆某方面是扮演像媽媽一樣的角色。她表示這段時間都在整理自己的心情，主要也不想要把不好的能量帶給觀眾，所以才會停更頻道。

小嫻透露外婆離世，YT頻道停更在沉澱、整理心情。（圖／翻攝自小嫻黃瑜嫻hsien_0309 YT）

小嫻透露在外婆生病時，其實一直有心理準備，但是那一刻真的來臨的時候，她還是很痛心，她說：「我需要好好釋放這些難過不捨的眼淚，因為我們之間有太多重要的回憶...所以我沒辦法節哀，因為那些眼淚都是我跟外婆最真誠的情感」。她表示外婆的告別式前陣子也圓滿了，並留了一個戒指給她，她表示感謝教會她樂觀、勇敢，她會帶著這些外婆給她的身教繼續往前走。

小嫻透露自己從小是給外婆帶大的，很多心事都會告訴外婆。（圖／翻攝自小嫻黃瑜嫻hsien_0309 YT）

小嫻就讀屏東大學音樂系，9月即將開學。（圖／翻攝自小嫻黃瑜嫻hsien_0309 YT）

此外，小嫻即將迎接9月的開學日，她向本報表示開學之後要用的文具、電腦、書包都已經準備好了，「入學之後會有一些能力測驗，包括音樂基礎測驗，還有英語檢測等，目前就是多刷題目，然後把主修、副修、必修科目顧好就好」。而她也透露，下周即將展開為期3天的新生訓練，「很期待可以認識班上的同學」。